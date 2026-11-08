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        Toroslar'da kadınların kışlık ekmek mesaisi İmece geleneği yaşatılıyor, kadınlar 2 çuval undan kışlık ekmek hazırlıyor

        Antalya'nın Akseki ilçesinde kadınlar, kış mevsimi yaklaşırken geleneksel yufka ekmeği hazırlığına başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir araya gelen kadınlar, kimi hamur yoğuruyor, kimi bezeleri hazırlıyor, kimi de sacın başına geçerek yufkaları pişiriyor. Komşuluk ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen kadınlar, imece usulüyle hazırladıkları ekmeklerle hem kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor hem de yıllardır süregelen bir geleneği yaşatıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Toroslar'da kadınların kışlık ekmek mesaisi İmece geleneği yaşatılıyor, kadınlar 2 çuval undan kışlık ekmek hazırlıyor

        Antalya'nın Akseki ilçesinde kadınlar, kış mevsimi yaklaşırken geleneksel yufka ekmeği hazırlığına başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir araya gelen kadınlar, kimi hamur yoğuruyor, kimi bezeleri hazırlıyor, kimi de sacın başına geçerek yufkaları pişiriyor. Komşuluk ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen kadınlar, imece usulüyle hazırladıkları ekmeklerle hem kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor hem de yıllardır süregelen bir geleneği yaşatıyor.

        Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde sonbaharın gelmesiyle birlikte evlerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Kış aylarında sofralarını kendi yaptıkları yufka ekmekleriyle donatmak isteyen kadınlar, komşularıyla sırayla bir araya gelerek ekmek mesaisine başlıyor. Unun hamura, hamurun incecik yufkalara dönüştüğü bu geleneksel hazırlıkta kadınların el birliğiyle ortaya koyduğu emek dikkat çekiyor. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, önceden hazırladıkları hamurları oklavayla açarak sac üzerinde pişiriyor. Komşuların sırayla birbirine yardım ettiği ekmek yapımında hem gelenekler yaşatılıyor hem de kışlık ihtiyaçlar karşılanıyor.

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        Sabah erken saatlerde başlayan mesai

        Mahalle sakinlerinden Türkan Balcı, yufka ekmeği hazırlamak için sabah saat 05.00'te işe koyulduklarını belirtti. Komşularıyla birlikte iki gün boyunca çalışarak 2 çuval undan kışlık ekmek hazırladıklarını anlatan Balcı, bir çuval undan yaklaşık 400500 adet yufka ekmeği çıktığını söyledi. Yufka ekmeğini yılda iki kez yaptıklarını ifade eden Balcı, hazırladıkları ekmeklerin yaklaşık 6 ay boyunca sofralarında yer aldığını kaydetti.

        "6 yaşımdan beri yufka ekmeği pişiriyorum"

        Türkan Balcı'ya yufka ekmeği pişirirken yardım eden komşusu Emine Yörük ise imece geleneğinin yıllardır devam ettiğini belirterek, "Her yıl sonbaharda komşularımızla sırayla bir araya gelerek kışlık tüketeceğimiz yufka ekmeğimizi yapıyoruz. Günde bir çuval undan ekmek hazırlıyoruz. Bir çuval undan 400500 ekmek çıkıyor. Yılda iki defa yufka ekmeği yapıyoruz. Yardımlaşma olmadan bu işler zor. Geçim şartları da zorlaştı. Ben 6 yaşımdan beri yufka ekmeği pişiriyorum. Bu gelenek bizim için hem bir ihtiyaç hem de yıllardır sürdürdüğümüz bir alışkanlık" dedi.

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        Hem kışlık erzak hem komşuluk geleneği

        Akseki'de kadınların imece usulüyle gerçekleştirdiği yufka ekmeği hazırlığı, yalnızca kışlık erzak hazırlığı olarak değil, aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin ve yardımlaşma kültürünün yaşatıldığı bir buluşma olarak da öne çıkıyor. Gün boyu süren çalışmanın ardından üst üste dizilen yufkalar, kış boyunca sofralarda tüketilmek üzere muhafaza ediliyor. Kadınlar, bir yandan ekmeklerini hazırlarken diğer yandan sohbet ederek geçmişten gelen geleneklerini gelecek kuşaklara aktarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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