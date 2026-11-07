Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 07.11.2026 - 22:31 Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Pas uygulamalarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Alanya Oba Stadı'nda yapılacak Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması yarın saat 18.30'da başlayacak.
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