Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından pas çalışması yapan turuncuyeşilli ekip, idmanı taktik çalışmalarla tamamladı.
Corendon Alanyaspor, yarın saat 18.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek.
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