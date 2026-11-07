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        Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. Ayak yarışlarında heyecan başladı Yarışlar, Kepez Yeni Drag Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı

        Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. Ayak yarışları, Kepez Yeni Drag Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, 6 ayrı kategoride dereceye girebilmek için piste çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. Ayak yarışlarında heyecan başladı Yarışlar, Kepez Yeni Drag Pisti'nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı

        Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. Ayak yarışları, Kepez Yeni Drag Pisti’nde antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcular, 6 ayrı kategoride dereceye girebilmek için piste çıktı.

        Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. Ayak yarışlarında heyecan başladı. Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi’nde bulunan Kepez Yeni Drag Pisti’nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde sporcular, antrenman ve sıralama turlarında mücadele etti. Türkiye’nin farklı illerinden gelen yarışmacılar, şampiyonanın bu ayağında kendi kategorilerinde en iyi dereceyi elde edebilmek için motorlarının gücünü ve sürüş becerilerini sergiliyor. Yüksek performanslı araçların pistte buluştuğu organizasyonda, saniyelerin belirleyici olduğu mücadeleler motor sporları tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatıyor.

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        6 ayrı kategoride kıyasıya mücadele

        Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. Ayak yarışlarında sporcular; Sınıf 1 (Street), Sınıf 2 (Super Street), Sınıf 3 (ProStreet), Sınıf 4 (Drag), Sınıf 5 (ProDrag) ve Sınıf 6 (Super Pro Drag) olmak üzere 6 ayrı kategoride mücadele ediyor. Farklı motor ve araç özelliklerine sahip kategorilerde yarışan sporcular, sıralama turlarında en iyi derecelerini elde ederek yarın gerçekleştirilecek eleme ve final mücadelelerinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Kepez Yeni Drag Pisti’nin teknik altyapısı, yarışmacılara yüksek standartlarda mücadele imkanı sunarken organizasyon, Antalya’da motor sporlarının gelişimine de katkı sağlıyor.

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        Şampiyonluk mücadelesi yarın

        Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. Ayak yarışlarında heyecan yarın gerçekleştirilecek eleme ve final mücadeleleriyle devam edecek. Sporcular, kendi kategorilerinde en iyi dereceyi elde ederek şampiyonluk kürsüsüne çıkabilmek için Kepez Yeni Drag Pisti’nde mücadele verecek. Hız ve adrenalinin bir arada yaşanacağı final yarışlarında motor sporları tutkunları da bu büyük heyecana tanıklık edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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