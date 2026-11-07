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        COP31'de dünyaya konserler ve iklim temalı şarkılarla da seslenilecek

        ANTALYA'da 9- 20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nde, konserler ve iklim temalı şarkılarla dünyaya seslenilecek. Tarkan'ın 'Wake Up' klibi YouTube'da 500 bin izlenmeyi aşarken, Bakanlığın 'Let's COP' şarkısı da sosyal medyada yayıldı. Yalın, Ebru Yaşar, Burhan Öçal ve Anadolu Ateşi ise ücretsiz etkinliklerde sahne alacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:10 Güncelleme:
        COP31'de dünyaya konserler ve iklim temalı şarkılarla da seslenilecek

        ANTALYA'da 9- 20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’nde, konserler ve iklim temalı şarkılarla dünyaya seslenilecek. Tarkan'ın 'Wake Up' klibi YouTube'da 500 bin izlenmeyi aşarken, Bakanlığın 'Let's COP' şarkısı da sosyal medyada yayıldı. Yalın, Ebru Yaşar, Burhan Öçal ve Anadolu Ateşi ise ücretsiz etkinliklerde sahne alacak.

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için Antalya'da hazırlıklar sürerken, iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla müzik ve sanat etkinlikleri de düzenleniyor. EXPO yerleşkesindeki halka açık Yeşil Bölge'de konserler, dans gösterileri ve sergiler gerçekleştirilecek. Zirve için hazırlanan İngilizce şarkılar ise dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla uluslararası kamuoyuna ulaştırılıyor.

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        Megastar Tarkan, söz ve müziği kendisine ait olan 2008 tarihli 'Uyan' şarkısını COP31 için İngilizce sözler ve yeni düzenlemeyle 'Wake Up' adıyla yeniden hazırladı. 1 Kasım'da YouTube'daki resmi kanalında yayımlanan 3 dakika 4 saniyelik klip, 5 Kasım itibarıyla 536 bin 895 izlenmeye, yaklaşık 25 bin 200 beğeniye ve 1900 yoruma ulaştı. Şarkı, YouTube'un Türkiye müzik listelerinde de üst sıralara yükseldi. Klip, 6 Kasım itibarıyla YouTube dışında Apple Music'te de yer almaya başladı.

        İklim değişikliğinin doğa üzerindeki etkilerinin anlatıldığı klipte, çevre sorunlarına ilişkin çarpıcı görüntülere yer verildi. Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğanın insan eliyle hızla yok edilmesinin kendisini üzdüğünü belirterek, şarkıyı daha fazla insana ulaşmak ve iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısında bulunmak amacıyla hazırladığını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Tarkan'a teşekkür ederek, çalışmanın iklim krizine karşı önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

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        BAKANLIKTAN 'LET'S COP' ŞARKISI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından COP31 için hazırlanan İngilizce 'Let's COP' şarkısı ise 23 Ekim'de tanıtıldı. Bakan Murat Kurum'un 'Tek dünya, tek çağrı, Let's COP' mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı klipte, Türkiye'nin doğal ve kültürel güzelliklerinden görüntüler kullanıldı. İklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket etme çağrısının yapıldığı şarkı, bakanlığın ve COP31 Türkiye'nin sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu. Şarkının farklı platformlardaki toplam izlenme ve dinlenme sayısına ilişkin doğrulanmış ortak bir veri ise bulunmuyor.

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        AFRİKALI ÇOCUKLAR DA ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

        'Let's COP' şarkısı, Türkiye dışında da sosyal medya paylaşımlarına konu oldu. Uganda'da faaliyet gösteren Hypers Kids Africa grubundaki çocuklar, Türk bayrağı ve COP31 logosu önünde şarkı eşliğinde dans gösterisi gerçekleştirdi. Çocukların iklim zirvesine destek amacıyla hazırladığı video, COP31 Türkiye'nin resmi Instagram hesabında da paylaşıldı.

        YALIN VE EBRU YAŞAR'DAN ÜCRETSİZ KONSER

        COP31 Yeşil Bölge'deki etkinliklerde Yalın, 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da sahne alacak. Ebru Yaşar ise 18 Kasım Çarşamba günü aynı saatte müzikseverlerle buluşacak. Anadolu Ateşi dans topluluğu 14 Kasım Cumartesi günü gösteri sunacak. Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal da zirvenin kültür- sanat programında yer alacak. Konserler ve gösteriler ücretsiz gerçekleştirilecek.

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        BİNİ AŞKIN SANAT ESERİ

        Yeşil Bölge'de müzik etkinliklerinin yanı sıra 1000'in üzerinde sanat eseri ve 50'yi aşkın açık hava enstalasyonunun ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor. İklim değişikliği, doğanın korunması ve sürdürülebilirlik temalarının işleneceği etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Ziyaretçilerin Yeşil Bölge'ye giriş için ön kayıt yaptırmaları gerekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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