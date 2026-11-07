Antalya Emniyeti, COP31 güvenliği için envanterine İHA kattı

Açıklamada, gelişmiş teknolojik imkanlar, operasyonel kapasite ve deneyimli personelle COP31 boyunca Antalya'nın huzur ve güvenliği için görev yapılacağı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, COP31 dolayısıyla kentte alınan güvenlik tedbirlerinin teknolojik imkanlarla güçlendirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.