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        Antalya Emniyeti, COP31 güvenliği için envanterine İHA kattı

        Antalya Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında güvenlik çalışmalarında kullanılmak üzere envanterine Uçbey VTOL insansız hava aracı (İHA) ekledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Antalya Emniyeti, COP31 güvenliği için envanterine İHA kattı

        Antalya Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında güvenlik çalışmalarında kullanılmak üzere envanterine Uçbey VTOL insansız hava aracı (İHA) ekledi.

        Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, COP31 dolayısıyla kentte alınan güvenlik tedbirlerinin teknolojik imkanlarla güçlendirildiği belirtildi.

        Envantere katılan Uçbey VTOL'un havadan gözetleme kabiliyeti sayesinde geniş alanların takibine ve güvenlik ekiplerinin saha hakimiyetinin artırılmasına katkı sağlayacağı anlatılan açıklamada, İHA'nın konferans süresince güvenlik çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi.

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        Açıklamada, gelişmiş teknolojik imkanlar, operasyonel kapasite ve deneyimli personelle COP31 boyunca Antalya'nın huzur ve güvenliği için görev yapılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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