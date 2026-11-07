Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali", konser, sergi ve sanat atölyeleriyle devam etti.

Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açılan "Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet" sergisi, sanatseverlerle buluşturuldu.

Türk resim sanatının üç önemli ismini bir araya getiren serginin küratörlüğünü Neslihan Muratbeyoğlu Aktürk üstlendi. Taviloğlu koleksiyonundan hazırlanan sergide, sanatçıların farklı üretim anlayışlarını yansıtan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde Kepez Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen "103 Eser Cumhuriyet Sergisi"nde ise 54 sanatçının farklı disiplinlerde hazırladığı 103 eser yer aldı. Program kapsamında sanatçı Bedri Baykam'ın katılımı ve Basri Erdem'in Atatürk temalı serigrafi baskı etkinliği de yapıldı.

REKLAM

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde ise Mercan Sanat Topluluğu tarafından, resim eğitmeni Ayşe Özmak Mercan'ın koordinatörlüğünde "Akdeniz'den Esintiler" adlı sergi açıldı. Sergide, 23 sanatçının Akdeniz temasını özgün yorumlarla tuvale yansıttığı eserler sergilendi.

- Kat'ı sanatı anlatıldı

Karatay Medresesi'nde düzenlenen "Kağıttan Çiçekler" etkinliğinde ziyaretçilere Türk kitap sanatlarından kat'ı sanatının incelikleri tanıtıldı.

Renkli kağıtların kesilerek ve oyularak farklı yüzeylere uygulanmasına dayanan teknikler, uygulamalı bir şekilde tanıtıldı. Geleneksel motifler ve çiçek kompozisyonları üzerinden kat'ı sanatının tarihsel gelişimi değerlendirildi.

REKLAM

- Antik kentler tanıtıldı

Festival kapsamında gerçekleştirilen Side, Phaselis, Sillyon Antik Kenti gezisi, katılımcıları Antalya'nın binlerce yıllık tarihi mirasıyla buluşturdu.

Gezilerle, antik kentin anıtsal yapıları, mimari özellikleri ve tarihsel gelişimi tanıtıldı.

- Çocuk Köyü'nde eğlence devam etti

Konyaaltı Beach Park'ta kurulan Çocuk Köyü, çocukları ve aileleri ağırladı.

Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi çocuklara farklı etkinlik seçenekleri sundu. VR Balon Turu ile çocuklar, Kapadokya'yı sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla keşfetme fırsatı buldu.

REKLAM

Alanda, kum boyamadan çim adama, bez çanta tasarımından çocukların kendi Karagöz tasvirlerini boyayıp perde oyununu izledikleri geleneksel atölyelere uzanan üretim alanları da yer aldı.

Festival kapsamında ayrıca, şarkıcı Ebru Yaşar, Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Antalya Kültür Yolu Festivali, yarın sona erecek.