Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali", konser, sergi ve sanat atölyeleriyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali", konser, sergi ve sanat atölyeleriyle devam etti.

        Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açılan "Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet" sergisi, sanatseverlerle buluşturuldu.

        Türk resim sanatının üç önemli ismini bir araya getiren serginin küratörlüğünü Neslihan Muratbeyoğlu Aktürk üstlendi. Taviloğlu koleksiyonundan hazırlanan sergide, sanatçıların farklı üretim anlayışlarını yansıtan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde Kepez Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen "103 Eser Cumhuriyet Sergisi"nde ise 54 sanatçının farklı disiplinlerde hazırladığı 103 eser yer aldı. Program kapsamında sanatçı Bedri Baykam'ın katılımı ve Basri Erdem'in Atatürk temalı serigrafi baskı etkinliği de yapıldı.

        REKLAM

        Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde ise Mercan Sanat Topluluğu tarafından, resim eğitmeni Ayşe Özmak Mercan'ın koordinatörlüğünde "Akdeniz'den Esintiler" adlı sergi açıldı. Sergide, 23 sanatçının Akdeniz temasını özgün yorumlarla tuvale yansıttığı eserler sergilendi.

        - Kat'ı sanatı anlatıldı

        Karatay Medresesi'nde düzenlenen "Kağıttan Çiçekler" etkinliğinde ziyaretçilere Türk kitap sanatlarından kat'ı sanatının incelikleri tanıtıldı.

        Renkli kağıtların kesilerek ve oyularak farklı yüzeylere uygulanmasına dayanan teknikler, uygulamalı bir şekilde tanıtıldı. Geleneksel motifler ve çiçek kompozisyonları üzerinden kat'ı sanatının tarihsel gelişimi değerlendirildi.

        REKLAM

        - Antik kentler tanıtıldı

        Festival kapsamında gerçekleştirilen Side, Phaselis, Sillyon Antik Kenti gezisi, katılımcıları Antalya'nın binlerce yıllık tarihi mirasıyla buluşturdu.

        Gezilerle, antik kentin anıtsal yapıları, mimari özellikleri ve tarihsel gelişimi tanıtıldı.

        - Çocuk Köyü'nde eğlence devam etti

        Konyaaltı Beach Park'ta kurulan Çocuk Köyü, çocukları ve aileleri ağırladı.

        Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi çocuklara farklı etkinlik seçenekleri sundu. VR Balon Turu ile çocuklar, Kapadokya'yı sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla keşfetme fırsatı buldu.

        REKLAM

        Alanda, kum boyamadan çim adama, bez çanta tasarımından çocukların kendi Karagöz tasvirlerini boyayıp perde oyununu izledikleri geleneksel atölyelere uzanan üretim alanları da yer aldı.

        Festival kapsamında ayrıca, şarkıcı Ebru Yaşar, Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Antalya Kültür Yolu Festivali, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        COP31'de dünyaya konserler ve iklim temalı şarkılarla da seslenilecek
        COP31'de dünyaya konserler ve iklim temalı şarkılarla da seslenilecek
        COP31 için EXPO alanının yanındaki mahalle, 'Sıfır Atık Köyü'ne dönüştürüld...
        COP31 için EXPO alanının yanındaki mahalle, 'Sıfır Atık Köyü'ne dönüştürüld...
        Antalya Emniyeti, COP31 güvenliği için envanterine İHA kattı
        Antalya Emniyeti, COP31 güvenliği için envanterine İHA kattı
        Alanya'nın 800 yıllık simgesi Kızılkule bilimsel çalıştayda ele alındı
        Alanya'nın 800 yıllık simgesi Kızılkule bilimsel çalıştayda ele alındı
        Manavgat 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        Manavgat 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
        Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı