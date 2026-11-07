Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri COP31 için EXPO alanının yanındaki mahalle, 'Sıfır Atık Köyü'ne dönüştürüldü

        COP31 için EXPO alanının yanındaki mahalle, 'Sıfır Atık Köyü'ne dönüştürüldü

        ANTALYA'da COP31 İklim Zirvesi kapsamında, zirvenin düzenleneceği EXPO alanının hemen yanındaki Solak Mahallesi, 'Sıfır Atık Köyü'ne dönüştürüldü. Yolları, evleri, okulu ve sosyal alanları yenilenen köyde, geri dönüşüm atölyeleri ve çevreci tesisler kuruldu. Atık malzemelerden yapılan sanat eserleriyle donatılan köy, yeni görünümüyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:20 Güncelleme:
        COP31 için EXPO alanının yanındaki mahalle, 'Sıfır Atık Köyü'ne dönüştürüldü

        ANTALYA'da COP31 İklim Zirvesi kapsamında, zirvenin düzenleneceği EXPO alanının hemen yanındaki Solak Mahallesi, 'Sıfır Atık Köyü'ne dönüştürüldü. Yolları, evleri, okulu ve sosyal alanları yenilenen köyde, geri dönüşüm atölyeleri ve çevreci tesisler kuruldu. Atık malzemelerden yapılan sanat eserleriyle donatılan köy, yeni görünümüyle dikkati çekiyor.

        Aksu ilçesine bağlı yaklaşık 800 nüfuslu Solak Mahallesi, 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde büyük bir değişim geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık Köyü' projesi kapsamında, EXPO yerleşkesinin hemen sınırında bulunan eski statüsü köy olan mahallenin yollarından binalarına, okulundan parklarına kadar birçok noktası yenilendi. Köyde geri dönüşümün günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi amacıyla yeni tesisler, atölyeler ve sosyal alanlar oluşturuldu.

        REKLAM

        KÖYÜN YOLLARI VE EVLERİ YENİLENDİ

        Proje kapsamında Solak Mahallesi'nin yolları tamamen yenilenerek asfaltlandı. Yol kenarları çiçekler ve çeşitli bitkilerle düzenlenirken, mahallede konak olarak adlandırılan evlerin cepheleri de elden geçirildi. Köy kıraathanesi, berber, market ve cami gibi ortak kullanım alanları yenilenip boyandı. Binaların dış cepheleri ve duvarlar, COP31 temalı resimler ve çevre mesajlarıyla süslendi. Özellikle okulun çevresindeki duvarlara, Antalya'nın simgeleri, caretta caretta, doğa ve çocuk figürleriyle birlikte COP31 logosu resmedildi. Mahallenin birçok noktasına zirveye ilişkin tanıtım görselleri yerleştirildi.

        REKLAM

        ATIKLARDAN YENİ BİR KÖY MEYDANI

        Mahallede oluşturulan Sıfır Atık Etkinlik Alanı, projenin en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Ahşap yapıların bulunduğu alanda muhtarlık binası, üretim atölyeleri, satış noktaları ve sosyal alanlar oluşturuldu. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığı yapılar, çevre dostu bir anlayışla tasarlandı. Köy meydanı şeklinde düzenlenen alanın ortasında, vatandaşların bir araya gelebileceği oturma bölümleri ve sahne yer alıyor. Bu alanın konserlerin yanı sıra düğün, nişan ve çeşitli sosyal etkinliklerde kullanılması planlanıyor. Ahşap masa ve sandalyeler, çiçeklerle düzenlenen bahçeler ve çevreci süslemelerle köye yeni bir buluşma noktası kazandırıldı.

        REKLAM

        KADINLARA ÜRETİM VE SATIŞ ALANI

        Sıfır Atık Etkinlik Alanı'nda kadınların üretime katılabilmesi amacıyla özel bölümler oluşturuldu. Bu alanlarda kadınların geri dönüştürülebilir malzemelerden çeşitli ürünler hazırlayabilmesi, el emeği ürünlerini sergileyip satabilmesi hedefleniyor. Ayrıca yöresel ürünler ve bakliyat gibi ürünlerin satışının yapılabileceği bölümler de tasarlandı. Köyde tekstil ve marangoz atölyeleri kurulurken, geri kazanılan malzemelerin yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Proje kapsamında kompost ve mama üretim makineleriyle organik atıkların değerlendirilmesine yönelik altyapı da oluşturuldu.

        REKLAM

        ATIKLAR KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILACAK

        Köyün farklı noktalarına kağıt, cam, plastik, metal, elektronik atık ve atık pillerin ayrı ayrı toplanabilmesi için geri dönüşüm üniteleri yerleştirildi. Aksu Belediyesi tarafından mobil atık getirme merkezi kurulurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Kazan' adı verilen sıfır atık dönüşüm istasyonu da mahallede yerini aldı. 'Kaynakları koru, geleceği kazan' sloganının bulunduğu istasyonda farklı atık türleri için ayrı bölmeler oluşturuldu. Böylece evlerde ve iş yerlerinde ortaya çıkan geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlandı.

        REKLAM

        ATIKLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ

        Sıfır Atık Köyü'nün en dikkat çekici ayrıntılarından biri de geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan sanat eserleri oldu. Kullanılmış ahşap parçalarından yapılan gerçek boyutlara yakın at heykeli, ağaç kütüklerinden oluşturulan baykuş figürleri, metal parçalarından tasarlanan kuş ve ağaç heykelleri etkinlik alanına yerleştirildi. Şişe kapaklarından hazırlanan rengarenk ağaç figürü de ahşap yapıların duvarlarını süsledi. Atıkların yeniden değerlendirilmesiyle oluşturulan eserlerle ziyaretçilere geri dönüşümün yalnızca atık toplamakla sınırlı olmadığı, kullanılmayan malzemelerin sanat eserlerine dönüşebileceği mesajı verildi.

        REKLAM

        ÇOCUK PARKININ ZEMİNİ ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN

        Proje kapsamında çocuklar için de yeni bir oyun parkı oluşturuldu. Parka Danimarka'dan getirilen oyun grupları yerleştirilirken, zeminde zeytin çekirdeklerinden elde edilen doğal malzeme kullanıldı. Çocukların oyun oynayabileceği farklı bölümlerin bulunduğu parkta, geri dönüşüm ve doğal malzeme kullanımı ön plana çıkarıldı. Mahalledeki Solak İlkokulu ve Ortaokulu da yenilendi. Toplam 116 öğrencinin eğitim gördüğü okulda çocuklar için oyun, dinlenme ve bekleme alanları düzenlendi. Okulun çevresindeki duvarlar ise doğa, çevre ve iklim temalı resimlerle renklendirildi.

        REKLAM

        GÜNEŞ VE RÜZGARDAN ENERJİ

        Köydeki sıfır atık etkinlik alanında yenilenebilir enerji kaynaklarına da yer verildi. Ahşap direkler üzerine rüzgar tribünleri yerleştirilirken, çeşitli yapıların üzerinde güneş panelleri kuruldu. Çevre dostu enerji sistemlerinin yer aldığı alanda, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir enerji kullanımına dikkat çekildi. Yeşil alanlarda yapılan peyzaj düzenlemeleri, ahşap yapılar ve geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan objelerle köyün yeni görünümü tamamlandı. Sıfır atık anlayışının köy yaşamına uyarlanması amacıyla gerçekleştirilen projede, atıkların ayrıştırılması, yeniden kullanılması, doğal kaynakların korunması, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir üretim uygulamaları bir araya getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Antalya Emniyeti, COP31 güvenliği için envanterine İHA kattı
        Antalya Emniyeti, COP31 güvenliği için envanterine İHA kattı
        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        Alanya'nın 800 yıllık simgesi Kızılkule bilimsel çalıştayda ele alındı
        Alanya'nın 800 yıllık simgesi Kızılkule bilimsel çalıştayda ele alındı
        Manavgat 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        Manavgat 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
        Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
        Güneş yanıkları çocukların gelecekteki cilt sağlığını tehdit ediyor
        Güneş yanıkları çocukların gelecekteki cilt sağlığını tehdit ediyor