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        COP31'de iklim müzakereleri Mavi Bölge'de yürütülecek

        TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek dünyanın en önemli iklim organizasyonu COP31 Zirvesi kapsamında iklim müzakerelerinin yürütüleceği Mavi Bölge'deki Barış Yolu, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcıları aynı güzergahta buluşturacak. Mekanları birbirine bağlayan ana yaya yolu olan Barış Yolu, COP31'in 'diyalog, uzlaşı ve aksiyon' vizyonunu katılımcıların günlük deneyimine taşıyan mekanlardan olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:14 Güncelleme:
        COP31'de iklim müzakereleri Mavi Bölge'de yürütülecek

        TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek dünyanın en önemli iklim organizasyonu COP31 Zirvesi kapsamında iklim müzakerelerinin yürütüleceği Mavi Bölge'deki Barış Yolu, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcıları aynı güzergahta buluşturacak. Mekanları birbirine bağlayan ana yaya yolu olan Barış Yolu, COP31'in 'diyalog, uzlaşı ve aksiyon' vizyonunu katılımcıların günlük deneyimine taşıyan mekanlardan olacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) 2 gün kaldı. Toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda düzenlenecek zirvede; dünya liderleri iklimin geleceğini 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'de müzakere edecek. Devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşların yer alacağı Mavi Bölge içerisinde küresel iklim politikası şekillendirilecek. Mavi Bölge, iklim alanındaki kararların müzakere edilip kabul edildiği diplomatik bir merkez olacak.

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        BARIŞ YOLU ZİRVEYİ DOĞAL BULUŞMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜRECEK

        Mavi Bölge içerisinde farklı mekanları birbirine bağlayan Barış Yolu ise gölet boyunca uzanan güzergahıyla; ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme ihtiyaçlarını aynı hat üzerinde bir araya getirecek. Barış Yolu güzergahı üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları, katılımcıların yoğun toplantı programları arasında günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına imkan sunacak. Dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleri ise güzergahı, konferans yaşamının doğal buluşma noktalarından birine dönüştürecek.

        COP31'İN VİZYONUNU KATILIMCILARIN GÜNLÜK DENEYİMİNE TAŞIYACAK

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        Barış Yolu, ayrıca farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcıların aynı güzergahta bir araya gelmesini ve karşılanmalarını da sağlayacak. Kubbe ile kurduğu ilişki üzerinden 'aynı gökkubbe altında buluşma' fikrini yansıtan Barış Yolu, resmi toplantıların yanı sıra yeni diyalogların ve iş birliklerinin gelişmesine de zemin hazırlayacak. Bu yönüyle Barış Yolu, COP31'in 'diyalog, uzlaşı ve aksiyon’ vizyonunu katılımcıların günlük deneyimine taşıyacak.

        MAVİ BÖLGE'DE MEVLANA VE YUNUS EMRE'NİN İSİMLERİ OLACAK

        COP31 Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna Anadolu ismi verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. 828 kişilik bir diğer genel kurul salonuna da Akdeniz Genel Kurul Salonu denildi. Yine Mavi Bölge'de bir Antalya Salonu da bulunacak. 2 basın toplantısı salonundan birine dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek, 'Mevlana Basın Toplantısı Salonu' ismi verildi. Diğer basın toplantısı salonu ismini Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'den aldı. Mavi Bölge'de Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos isimleriyle toplantı odaları olacak. Yan etkinlik alanlarına da Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Aşık Veysel ve Hattuşa isimleri verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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