COP31'de sıfır atık seferberliği: Müze, restoran ve 1 milyon kadına ulaşma hedefi

ANTALYA'da 9- 20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nde, Sıfır Atık Vakfı'nın projeleri dikkat çekecek. Bir fincan kahvenin çevresel etkisinden atıkların sanat eserlerine dönüşümüne kadar birçok uygulamanın sergileneceği Sıfır Atık Müzesi, yemek artıklarının yeniden değerlendirileceği restoran ve 81 ilde 1 milyon kadına ulaşılması hedeflenen proje, zirvenin öne çıkan çalışmaları arasında yer alacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası çalışmaları Antalya'da tanıtılacak. Sıfır Atık Vakfı'nın basın bilgilendirme dosyasına göre, zirvenin Mavi ve Yeşil bölgelerinde müze, restoran, uluslararası ortak stantlar ve etkinlik alanları oluşturulacak. Gıda israfının önlenmesinden kadınların ekonomik hayata katılımına, çocukların iklim haklarından gençlerin geliştireceği teknolojilere kadar birçok proje dünya kamuoyuyla buluşturulacak.

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BİR FİNCAN KAHVENİN GÖRÜNMEYEN ATIĞI

COP31'in Mavi Bölgesi'nde oluşturulan Sıfır Atık Müzesi, beş yapraklı mimari yapısı ve üst katıyla ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak. Müzenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, bir fincan kahvenin çevresel etkisini anlatan 'Görünmeyen Atık' sergisi olacak. Ziyaretçiler, günlük yaşamda tüketilen ürünlerin doğaya etkilerini, geri dönüşüm ve yeniden kullanım uygulamalarını, atıklardan oluşturulan sanat eserlerini inceleyebilecek. Sergi rotası, 'Bir Günde Değişen Dünya' adlı deneyimle sona erecek. Müzenin diğer bölümlerinde Sıfır Atık Hareketi'nin 2017'den bugüne gelişimi anlatılacak, uluslararası forumlar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve döngüsel ekonomi oturumları düzenlenecek.

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YEMEK ARTIKLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Zirvenin Yeşil Bölgesi'nde ise sıfır atık yaklaşımıyla hazırlanan 'Harman' adlı restoran hizmet verecek. Anadolu, Osmanlı, kıyı ve dünya mutfaklarını bir araya getiren restoran; Ocak, Kıyı, Miras, Türk Lehçesi ve Helvahane adı verilen beş farklı koleksiyondan oluşacak. Restoranın en dikkat çekici uygulaması ise '23 Dönüşüm Hattı' olacak. Bu sistemle yemeklerin hazırlanması sırasında ortaya çıkan gıda artıklarının farklı ürünlere dönüştürülmesi ve gıda israfının azaltılması amaçlanıyor. Restoranda geleneksel mutfak kültürü ile kaynakların verimli kullanılması yaklaşımı bir arada sunulacak.

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81 İLDE 1 MİLYON KADINA ULAŞILACAK

COP31 kapsamında 13 Kasım'da tanıtılacak 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam' (KASA) projesiyle Türkiye genelinde 1 milyon kadına ulaşılması hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülecek 24 aylık proje kapsamında, 81 ilde kadın elçiler ağı oluşturulacak. Eğitim ve ileri dönüşüm çalışmalarıyla kadınların ekonomik katılımının artırılması, sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Sıfır Atık Müzesi'nde saat 13.15'te başlayacak lansmanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın konuşma yapması planlanıyor.

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GIDA İSRAFINA KÜRESEL ÇAĞRI

Zirvenin açılış günü olan 9 Kasım'da, gıda kaybı ve israfını azaltmayı amaçlayan '#OneBillion Challenge' girişimi tanıtılacak. 'Gıdayı Yeniden Düşün. İsrafı Azalt' sloganıyla gerçekleştirilecek lansmanda, gıda israfının ölçülebilir adımlarla azaltılması ve sürdürülebilir çözümlerin yaygınlaştırılması hedeflenecek. Saat 12.20'de Sıfır Atık Müzesi'nde yapılması planlanan etkinliğe IKEA, Tarım ve Orman Bakanlığı ve FoodCloud temsilcileri katılacak. Amazon'un katılımı ise henüz kesinleşmedi. Aynı gün düzenlenecek 'Food Waste Breakthrough' oturumunda gıda işletmeleri, uluslararası ortaklıklar ve iklim eylemi ele alınacak.

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ÇOCUKLARDAN DÜNYAYA İKLİM MESAJI

COP31'de 13 Kasım'da düzenlenecek 27'nci Uluslararası Çocuk Forumu'nun teması 'İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları' olacak. Forumda çocuklar, iklim değişikliğinin yaşamlarına etkilerini ve iklim politikalarına ilişkin önceliklerini değerlendirecek. Çocukların hazırlayacağı öneriler doğrultusunda oluşturulacak 'Çocukların Eylem Çağrısı' bildirgesinin 14 Kasım'da sunulması planlanıyor. Aynı gün 'Zero Waste Generation' girişiminin tanıtımıyla gençleri sürdürülebilir şehirler, sorumlu tüketim, gıda israfı, biyoçeşitlilik ve iklim dayanıklılığı alanlarında bir araya getirecek uluslararası gönüllülük ve elçilik ağı duyurulacak.

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GENÇLERE İKLİM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI

Sıfır Atık Vakfı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğinde 17- 18 Kasım tarihlerinde 'COP31 İklim Teknolojileri Creathonu' düzenlenecek. Yeşil Bölge'deki etkinlikte 18-30 yaş arasındaki gençlerden oluşan 12-15 takımın, yaklaşık 45 katılımcıyla iklim teknolojilerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmesi öngörülüyor. Katılımcılara yurt dışı eğitim ve teknik gezi programları, T3 Girişim Merkezi Ön Kuluçka Programı'na doğrudan katılım, Take Off İstanbul'a katılım ve Sıfır Atık Forumu'nda konuşmacı olma fırsatları sunulacak.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

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Sıfır Atık Vakfı, Mavi Bölge'de Birleşmiş Milletler Türkiye, ICLEI ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak pavilyonda yer alacak. Yeşil Bölge'deki Sıfır Atık Hub içerisinde ise Haydar Aliyev Vakfı ile ortak stand kurulacak. Dijital ekranlar, etkileşimli deneyim alanları ve sergilerle iki vakfın çalışmaları tanıtılacak. Zirve kapsamında ayrıca 'İstanbul Platformu', 'Küresel Sıfır Atık İttifakı' ve şehirlerde atık oluşumunun önlenmesini, onarım ve yeniden kullanımı teşvik eden 'Zero Waste Districts' gibi uluslararası girişimler gündeme gelecek.

2027 FORUMU ANTALYA'DA DUYURULACAK

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COP31'in son günlerine doğru kültürel mirasın korunması, organik atık yönetimi ve metan emisyonlarının azaltılması konularında da toplantılar yapılacak. 18 Kasım'daki oturumda geleneksel malzemelerin yeniden kullanımı ve kültürel mirasın sıfır atık yaklaşımına katkısı ele alınacak. 19 Kasım'da ise şehirlerde organik atık yönetimi ve metan salınımının azaltılmasına yönelik uygulamalar değerlendirilecek. Aynı gün, 4- 6 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun duyurusu gerçekleştirilecek.