COP31'de iklim müzakereleri Mavi Bölge'de yürütülecek Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcılar barış yolunda buluşacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek dünyanın en önemli iklim organizasyonu COP31 Zirvesi kapsamında iklim müzakerelerinin yürütüleceği Mavi Bölge'deki Barış Yolu, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcıları aynı güzergahta buluşturacak. Mekanları birbirine bağlayan ana yaya yolu olan Barış Yolu, COP31'in ‘diyalog, uzlaşı ve aksiyon' vizyonunu katılımcıların günlük deneyimine taşıyan mekanlardan olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) 2 gün kaldı. Toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda düzenlenecek zirvede; dünya liderleri iklimin geleceğini 527 bin metrekarelik Mavi Bölge'de müzakere edecek. Mavi Bölge içerisinde; devlet başkanları ve bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler, uluslararası kuruluşların yer alacağı bölgede küresel iklim politikasını şekillendirecek. Mavi Bölge, iklim alanındaki kararların müzakere edilip kabul edildiği diplomatik bir merkez olacak.

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Barış Yolu, zirveyi doğal buluşma noktasına dönüştürecek

Mavi Bölge içerisinde farklı mekanları birbirine bağlayan Barış Yolu ise gölet boyunca uzanan güzergahıyla; ulaşım, dinlenme, buluşma ve yemeiçme ihtiyaçlarını aynı hat üzerinde bir araya getirecek. Barış Yolu güzergahı üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları, katılımcıların yoğun toplantı programları arasında günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına imkan sunacak. Dinlenme alanları ve peyzaj düzenlemeleri ise güzergahı, konferans yaşamının doğal buluşma noktalarından birine dönüştürecek.

COP31'in vizyonunu katılımcıların günlük deneyimine taşıyacak

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Barış Yolu, ayrıca farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen katılımcıların aynı güzergahta bir araya gelmesine, karşılanmasını da sağlayacak. Kubbe ile kurduğu ilişki üzerinden ‘aynı gökkubbe altında buluşma' fikrini yansıtan Barış Yolu, resmi toplantıların yanı sıra yeni diyalogların ve iş birliklerinin gelişmesine de zemin hazırlayacak. Bu yönüyle Barış Yolu, COP31'in ‘diyalog, uzlaşı ve aksiyon vizyonunu' katılımcıların günlük deneyimine taşıyacak.

Mavi Bölge'de Mevlana ve Yunus Emre'nin isimleri olacak

COP31 Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna Anadolu ismi verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon bin 794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. 828 kişilik bir diğer genel kurul salonuna da Akdeniz Genel Kurul Salonu denildi. Yine Mavi Bölge'de bir Antalya Salonu da bulunacak. İki basın toplantısı salonundan birine dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlânâ Celâleddîni Rûmî'den esinlenerek "Mevlana Basın Toplantısı Salonu" ismi verildi. Diğer basın toplantısı salonu da ismini Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'den aldı. Mavi Bölge'de Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos isimleriyle toplantı odaları olacak. Yan etkinlik alanlarına da Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Aşık Veysel ve Hattuşa isimleri verildi.