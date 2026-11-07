Bakan Kurum, Antalya'da iklim gönüllüleri ile buluştu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Şimdi dünyaya Antalya'dan iz bırakma zamanı, 'Lets Cop' diyorum'' BM Genel Sekreteri Guterres: "COP31 aynı zamanda sıfır atık COP'u olacak''

Antalya'da COP31 iklim gönüllüsü gençlerle buluşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Siz bugün bir organizasyona gönüllü olmuyorsunuz. Bir geleceğe gönüllü oluyorsunuz. Henüz doğmamış çocukların yaşayacağı dünyaya gönüllü oluyorsunuz. İşte bu yüzden yaptığınız iş çok kıymetli. Bunu bilerek hareket edin. Enerjiniz yüksek olsun, cesaretiniz güçlü olsun. Umudunuz asla eksilmesin. Şimdi gençliğin sözünü eyleme dönüştürme zamanı. Şimdi dünyaya Türkiye'den Antalya'dan iz bırakma zamanı diyorum. ‘Lets COP' diyorum" dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyanın en önemli iklim zirvesi BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'ndan (COP31) 2 gün önce Antalya COP31 Alanı'nda düzenlenen İklim Gönüllüleri Buluşması'nda konuştu. 196 ülkenin dünyanın geleceğini konuşacağı zirve öncesi Mavi Bölge'deki Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajı da yayımlandı. Toplantıya COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile UNFCCC Konferans İşleri Direktörü Wasim Mir de katıldı.

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"Sizlerle her buluştuğumuzda geleceğe dair inancımız tazeleniyor"

Toplantıda konuşan Bakan Kurum, gençlerin iklim değişikliği ile mücadeledeki rolüne vurgu yaparak, "Sizlerle her buluştuğumuzda geleceğe dair inancımız tazeleniyor. Çünkü biliyoruz ki gençlik kendisine bırakılan dünyaya razı olmak yerine, onu daha da güzel hale getirme cesaretidir. Sizin kuşağınızı bütün önceki kuşaklardan ayıran çok önemli bir gerçek var. Sizler iklim değişikliğinin yalnızca bilimsel raporlarda konuşulduğu bir dönemde doğmadınız. Onların sonuçlarını gündelik hayatınızda görerek büyüdünüz. Birçoğunuz dünyaya geldiğinde iklim zirveleri toplanıyordu. Siz ilk adımlarınızı atarken haberiniz yoktu ama bazı ülkeler emisyon hedefleri ortaya koyuyordu. Okumayı öğrenirken uluslararası müzakereler sürüyor, üniversite kapısından girerken dünya maalesef hala çözüm arıyordu. Sizin büyüme hikayenizle dünyanın iklim mücadelesi aynı takvimde ilerledi" dedi.

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"Sizler hayatın kodlarının yazıldığı bir dönemin gençlerisiniz"

İklim krizinin etkilerinin gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün önümüzde daha sıcak, daha kırılgan ve afetlere daha açık bir dünya var. Bir yerde kuraklık başlıyor, başka bir yerde sofralar küçülüyor. Bir şehir aşırı sıcaklarla mücadele ederken, başka bir coğrafyada seller hayatı durduruyor. Su azalıyor, tarım etkileniyor; tarım etkilendikçe gıda fiyatları yükseliyor; ekonomik kırılganlık arttıkça toplumların geleceğe dair kaygıları da büyüyor. Yani sizlerin önünde yalnızca bir çevre meselesi bulunmuyor. Sizler, hayatın bütün kodlarının yazıldığı ve yeniden değerlendirildiği bir dönemin gençlerisiniz. Enerjinin nasıl üretileceğinden şehirlerin nasıl kurulacağına, soframıza gelen yemekten kullandığımız teknolojiye kadar yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Bu yüzden iklim konusunda söz istemek en çok sizin hakkınızdır. Daha hızlı adım talep etmek sizin hakkınızdır. Verilen sözlerin tutulmasını istemek sizin hakkınızdır. Ve hepsinden önemlisi geleceğiniz hakkında alınan kararlarda masada bulunmak sizin hakkınızdır."

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"Tabiat, aşırı sıcaklıklarla, kuraklıkla konuşuyor"

Pazartesi günü başlayacak COP31 Zirvesi'ni çok önemsediğini kaydeden Bakan Kurum, "Tam 2 gün sonra Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından liderler, bakanlar, bilim insanları, girişimciler, sivil toplum temsilcileri ve gençler burada buluşacak. Bir anlamda dünyanın tüm renkleri Antalya'da yan yana gelecek. Ortak evimiz dünyanın kalbi, bugünlerde Türkiye'de Antalya'da atacak. COP31 Başkanı olarak bu zirveyi çok önemsiyorum. Çünkü dünya zor bir dönemden geçiyor. Tabiat bize artık fısıldamıyor. Tabiat konuşuyor. Aşırı sıcaklıklarla konuşuyor. Kuraklıkla konuşuyor. Sellerle, yangınlarla, kaybolan su kaynaklarıyla konuşuyor. Ve bize tek bir şey söylüyor: Zaman daralıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşadığımız aşırı yağışlardan, Nepal'deki sellere; Akdeniz havzasındaki kuraklıktan dünyanın farklı bölgelerinde görülen aşırı hava olaylarına kadar aynı gerçeğin farklı yüzleriyle karşılaşıyoruz. Haritadaki sınırlar farklı. Fakat gökyüzünün sınırı yok. Suyun sınırı yok. İklimin sınırı yok. Bu nedenle çözümün de sınırlar ötesine geçmesi gerekiyor" dedi.

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''Temiz enerjiden dirençli şehirlere kadar hayatın bütün alanlarına dokunacağız"

COP31 sürecini ‘diyalog, uzlaşı, aksiyon' ilkelerini kapsayan üç temel değer üzerine inşa ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Sorunu görmek önemlidir, bilmek önemlidir, konuşmak da önemlidir. Ama bunlar yetmez. Şimdi uygulama zamanı. İşte COP31'in temel felsefesini bu nedenle üç kelimeyle ifade ediyoruz: Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Önce birbirimizi dinleyeceğiz. Sonra ortak zemini büyüteceğiz. Ardından o iradeyi hep birlikte uygulamaya, sahaya taşıyacağız. Temiz enerjiden dirençli şehirlere, gıda güvenliğinden suya, sanayiden okyanusların korunmasına kadar hayatın bütün alanlarına dokunacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda dile getirdiği ‘Dünya beşten büyüktür' çağrısının taşıdığı adalet arayışını iklim diplomasisinde savunacağız. Çünkü iklim krizinin yükünü en az sorumluluğu bulunan toplumların taşıdığı bir düzen asla sürdürülebilir olamaz. İklim adaleti, geleceğin adaletidir" diye konuştu.

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"Yalnızca emaneti korumanızı beklemiyoruz, büyütmenizi de bekliyoruz"

Bakan Kurum, gençlere tabiata sahip çıkma çağrısı yaparak, "İnsanın ilerlemesiyle tabiatın korunması asla birbirinin rakibi değildir. Asıl medeniyet, ikisini birlikte yaşatabilmektir. Bugün bu emaneti sizlere bırakıyoruz. Fakat sizden yalnızca emaneti korumanızı beklemiyoruz. Onu büyütmenizi de bekliyoruz. Daha temiz şehirler kurmanızı, yeni teknolojiler geliştirmenizi, bilimi doğanın hizmetine sunmanızı ve bizden daha iyi bir dünya kurmanızı istiyoruz. Çünkü gençlik, geleceğin seyircisi değildir. Gençlik, geleceğin kurucusudur. Onun için bugün bu salona baktığımda sadece çevre, iklim gönüllülerini görmüyorum. Binlerce güzel hikayenin başlangıcını görüyorum" şeklinde konuştu.

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"Gençler yalnızca dinlenmek istemiyor, artık işe koyulmak istiyor"

Bakan Kurum, COP31'in 154 ülkeden 45 bini aşkın gönüllü başvuru aldığını hatırlatarak, yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurum, "Bu ilginin bize verdiği mesaj çok güçlü; dünyanın gençleri sorumluluk almak istiyor. Dünyanın gençleri yalnızca dinlenmek istemiyor. Dünyanın gençleri artık işe koyulmak istiyor. Sizler bu büyük buluşmanın her noktasında olacaksınız. Bir lideri karşılayacaksınız. Bir bilim insanına yol göstereceksiniz. Bir ülke heyetine yardımcı olacaksınız. Bir toplantının düzenini sağlayacaksınız. Kimi zaman yaptığınız iş yalnızca birkaç dakika sürecek. Belki bir tebessüm, belki bir yönlendirme, belki birkaç kelime. Ama şunu unutmayın: Bazen bir ülkenin Türkiye'ye dair hatırası, sizin birkaç saniyelik davranışınızda saklı olacaktır. Ben inanıyorum ki COP31'in en güçlü görüntülerinden biri siz olacaksınız. Dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin aynı amaç için yan yana durması. Çünkü geleceğin dili tam olarak budur; farklı ülkeler, farklı kültürler, farklı diller, ortak bir yeryüzü" ifadelerini kullandı.

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"‘Lets Cop' diyorum"

Bakan Kurum, COP31'in dünyaya iz bırakması için gençlere sorumluluk alma çağrısı yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"İki gün sonra çok büyük bir organizasyon başlayacak. Bir süre sonra salonlar boşalacak, heyetler ülkelerine dönecek. Fakat asıl soru o gün başlayacak; Antalya'dan geriye ne kalacak? Ben istiyorum ki Antalya'dan yalnızca kararlar kalmasın. Dostluklar kalsın. Yeni fikirler kalsın. Kurulan ortaklıklar kalsın. Başlayan projeler kalsın. Ve sizlerin hayatında hiç unutamayacağınız bir hatıra kalsın. Yıllar sonra bir gün çocuklarınıza, öğrencilerinize, arkadaşlarınıza dönüp; ‘Ben oradaydım. Ben de o büyük değişimin bir parçasıydım' diyebilmenizi istiyorum. Çünkü siz bugün bu organizasyonda sadece gönüllü olmuyorsunuz. Bir geleceğe gönüllü oluyorsunuz. Henüz doğmamış çocukların yaşayacağı o dünyaya gönüllü oluyorsunuz. İşte bu yüzden yaptığınız iş çok kıymetli. Bunu bilerek hareket edin. Gençlik ve İklim Elçimiz Hüseyin Atakan Kubat'la birlikte Antalya'dan dünyaya umut taşıyacağınıza inanıyorum. Enerjiniz yüksek olsun. Cesaretiniz güçlü olsun. Umudunuz asla eksilmesin. Şimdi o emanete sahip çıkma zamanı. Şimdi gençliğin sözünü eyleme dönüştürme zamanı. Şimdi dünyaya Türkiye'den Antalya'dan iz bırakma zamanı diyorum. ‘Lets COP' diyorum."

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Guterres: "COP31 aynı zamanda bir sıfır atık COP'u olacak"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gençlere seslendiği video mesajda, "COP gibi toplantılar diplomasiye alan açan yerlerdir ve en nihayetinde buradaki başarılar dünyanın gerçekten ihtiyaç duyduğu iklim değişikliği ile ilgili eylemlere müsaade edecektir. Siz iklim diplomasisine yer açan, bunu mümkün kılan insanlarsınız. Sizin sayenizde dünyanın gerçekten sonuna kadar ihtiyaç duyduğu bu iklim diplomasisi sayesinde sonuçlar alınacak. Hem Türkiye'de hem de ötesinde buna katkı sağlayacağız" dedi. Emisyonların azaltılması, halkların korunması ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında pek çok başlığın ele alınacağını dile getiren Guterres, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin COP31'in en önemli başlıklarından biri olacağına vurgu yaptı: Türkiye sayesinde COP31 aynı zamanda bir Sıfır Atık COP'u olacak. COP'ta alınan kararlar sizin de geleceğinizi şekillendirecek. Dolayısıyla konferans devam ederken buradaki taahhütleri de kendi dünyanıza taşıyan elçileri olun. İklimin elçileri olun. Asla pes etmeyin. Siz bu çözümün bir parçasısınız. Enerjiniz için, taahhüdünüz için ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

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UNFCCC Direktörü: "COP'u ülkenize getirmek muazzam bir fırsattır"

UNFCCC Konferans İşleri Direktörü Wasim Mir, Türkiye'nin büyük bir özveri ve kararlılıkla COP sürecini üstlendiğine dikkat çekerek, "COP'u ülkeye getirmek, COP'u kendi ülkenize getirmek muazzam bir fırsattır. Dolayısıyla takip eden günlerde dünya çapından, her bir köşeden binlerce insan buraya Antalya'ya gelecek. COP toplantıları yani Taraflar Konferansı sayesinde dünya çapında ilgili taraflar bir araya geliyorlar ve kolektif bir şekilde eyleme geçmek ve ilerleme kaydetmek için çaba sarf ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve halkına COP31'e ev sahipliği yaptıkları için, misafirperverlikleri için, adanmışlıkları için ve bugün bizi burada bir araya getirme imkanı tanıdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de Antalya'da şimdiye kadar yapılan işleri yakından gördüm, takip ettim. Adanmışlık, yetenek ve enerji burada çok yüksek. Türkiye ile sizinle dünyayı kucaklayacağız, sizinle ağırlayacağız" dedi.

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Bowen: "Türkiye muhteşem bir şehirde muhteşem bir COP31 alanı hazırlamış"

COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen ise, Türkiye ve Avustralya'nın COP31 sürecini anlamlı bir iş birliği ile yürüteceğine vurgu yaptı. Türkiye'nin hazırlıklarından övgüyle bahseden Bowen, "Türkiye halihazırda zaten COP31 ile ilgili dünyada başardıkları hakkında gurur duyabilir. Muhteşem bir şehirde muhteşem bir COP31 Alanı hazırlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin şimdiye kadar göstermiş olduğu liderlikten de gurur duyabilirsiniz. Çünkü dünya çapındaki en önemli konferans sizin sayenizde bir araya geliyor ve iklim değişikliği ve bunun beraberinde getirdiği büyük zorlukların çözümü için burada bir araya gelinecek. Fakat dönüp de sizlere baktığımda anlıyorum ki takip eden günler ve haftalarda Türkiye'nin gurur duyacağı daha çok şey varmış. Sizler, sizin yüzünüz, sizin sesiniz, sizin desteğiniz çok önemli olacak. Türkiye'nin dünya için yaptıklarıyla gurur duyun" diye konuştu.

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Avustralyalı Bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Bowen, müzakerelerin yürütüleceği 10 Kasım tarihinin Türkiye için önemine dikkat çekerek, "10 Kasım yaklaşıyor. Kurucu önderiniz Mustafa Kemal Atatürk'ü burada anacağız. Onun da büyük anısını birlikte yad edeceğiz" dedi.

11 Kasım'ın ise Avustralya'nın Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran ateşkesin imzalandığı ve savaşta hayatını kaybeden askerlerin anıldığı Remembrance Day (Anma Günü) olduğunu dile getiren Bowen, "Avustralya için ve dünya çapında birçok ülke için 10 Kasım'ı takiben 11 Kasım çok önemli bir gün. Çünkü tarihimizde kaybettiklerimizi andığımız bir gün. Bizim için de anlamı çok büyük ve dünyanın en önemli iklim adına adım atacağı günlerde hem kayıplarımızı anacağız hem de Türkiye ve Avustralya bir araya gelip birlikte çalışacak. O yüzden Türkiye'nin dünya için yaptıklarıyla gurur duyun ve buna katkılarınızı esirgemeyin" dedi.

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Bin 800 genç gönüllünün katıldığı programda, oyuncu İlsu Demirci, Ferdi Sancar, Ömer Başdoğan, dijital medya içerik üreticisi Murat Soner ve Gökhan Ünver de birer konuşma yaptı.