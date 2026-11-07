Bakan Kurum COP31 gönüllüleriyle buluştu: 154 ülkeden 45 bin başvuru

ANTALYA'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 öncesinde gönüllülerle buluşan COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 154 ülkeden 45 bini aşkın gönüllülük başvurusu yapıldığını açıkladı. Kurum, zirvenin temel felsefesini 'Diyalog, uzlaşı, aksiyon' olarak belirlediklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'daki EXPO yerleşkesinde ilk etkinlik gerçekleştirildi. Genel Kurul 1 'Anadolu' salonunda düzenlenen 'COP31 Gönüllüler Buluşması'na COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile COP31 Müzakereler Başkanı, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen katıldı. Gönüllülere seslenen iki bakan, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin ve gençlerin üstleneceği sorumluluğun önemine dikkat çekti.

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'154 ÜLKEDEN 45 BİN BAŞVURU'

COP31 gönüllülük programına dünyanın 154 ülkesinden 45 bini aşkın başvuru yapıldığını açıklayan Bakan Kurum, bu ilginin gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede sorumluluk üstlenme isteğini ortaya koyduğunu belirtti. Kurum, "COP31 gönüllülük programımızda dünyanın 154 ülkesinden 45 bini aşkın başvuru geldi. Ve bu ilginin bize verdiği mesaj çok güçlü. Dünyanın gençleri sorumluluk almak istiyor. Dünyanın gençleri yalnızca dinlemek istemiyor. Dünyanın gençleri artık işe koyulmak istiyor" dedi.

'GELECEĞİNİZ İÇİN MASADA OLMAK HAKKINIZ'

Gençlerin iklim değişikliğinin sonuçlarını günlük yaşamlarında görerek büyüdüğünü belirten Bakan Kurum, kuraklık, aşırı sıcaklıklar, seller, su kaynaklarının azalması ve gıda fiyatlarındaki artışın dünyanın ortak sorunları haline geldiğini söyledi. Kurum, "Sizlerin önünde yalnızca bir çevre meselesi bulunmuyor. Sizler hayatın bütün kodlarının yazıldığı ve yeniden değerlendirildiği bir dönemin gençlerisiniz. Bu yüzden iklim konusunda söz istemek en çok sizin hakkınızdır. Daha hızlı adım talep etmek sizin hakkınızdır, verilen sözlerin tutulmasını istemek sizin hakkınızdır ve hepsinden önemlisi geleceğiniz hakkında alınan kararlarda masada bulunmak sizin hakkınızdır" diye konuştu.

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'DÜNYANIN KALBİ ANTALYA'DA'

Dünyanın dört bir yanından liderlerin, bakanların, bilim insanlarının, girişimcilerin ve sivil toplum temsilcilerinin Antalya'da buluşacağını anlatan Kurum, "Dünyanın kalbi bugünlerde Türkiye'de, Antalya'dadır. COP31 Başkanı olarak ben bu zirveyi çok önemsiyorum. Çünkü dünya gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Tabiat bize artık fısıldamıyor. Tabiat konuşuyor. Aşırı sıcaklıklarla konuşuyor. Kuraklıkla konuşuyor. Sellerle, yangınlarla, kaybolan su kaynaklarıyla konuşuyor. Ve bize tek bir şey söylüyor. Zaman daralıyor" dedi.

'DİYALOG, UZLAŞI, AKSİYON'

İklim krizinin sınır tanımadığını ve çözümün uluslararası iş birliğinden geçtiğini vurgulayan Murat Kurum, COP31'in temel yaklaşımını üç kelimeyle açıkladı. Kurum, "Haritadaki sınırlar farklı. Fakat değerli gençler, gökyüzünün sınırı yok. Suyun sınırı yok, iklimin sınırı yok. Bu nedenle çözümün de sınırlar ötesine geçmesi gerekiyor. Sorunu görmek önemlidir, bilmek önemlidir. Konuşmak da önemlidir. Ama bunlar yetmez. Şimdi uygulama zamanı. İşte COP31'in temel felsefesini bu nedenle üç kelimeyle karşılayacağız. Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Önce birbirimizi dinleyeceğiz. Sonra ortak zemini büyüteceğiz ve ardından o iradeyi hep birlikte uygulamaya, sahaya taşıyacağız" diye konuştu.

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'İKLİM ADALETİ GELECEĞİN ADALETİDİR'

Zirvede temiz enerji, dirençli şehirler, gıda güvenliği, su kaynakları, sanayi ve okyanusların korunması gibi konuların ele alınacağını belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' çağrısındaki adalet anlayışını iklim diplomasisinde de savunacaklarını söyledi.

'BİR ÜLKENİN TÜRKİYE HATIRASI SİZ OLACAKSINIZ'

Gönüllülerin zirve boyunca liderlerin karşılanmasından bilim insanlarına rehberlik edilmesine, ülke heyetlerine yardımcı olunmasından toplantıların düzenine kadar birçok alanda görev yapacağını anlatan Bakan Kurum, "Kimi zaman yaptığınız iş yalnızca birkaç dakika sürecek. Belki bir tebessüm, belki bir yönlendirme. Ama şunu unutmayın, bazen bir ülkenin Türkiye'ye dair hatırası sizin o birkaç saniyelik davranışınızda saklı olacaktır" dedi.

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COP31'in Mavi Bölge'sinde uluslararası müzakerelerin, Yeşil Bölge'sinde ise bilim, teknoloji, sanat, kültür ve sıfır atık uygulamalarının yer alacağını belirten Kurum, zirvenin Antalya'da kalıcı izler bırakmasını istediklerini söyledi. Gençlerin yalnızca geleceğin seyircisi değil, kurucusu olduğunu vurgulayan Kurum, gönüllülerin dünyaya Türkiye'nin misafirperverliğini göstereceğini belirtti.

BOWEN: TÜRKİYE ŞİMDİDEN GURUR DUYABİLİR

COP31 Müzakereler Başkanı, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ise konuşmasında Türkiye'nin zirve hazırlıklarını övdü. Antalya'daki organizasyon alanından ve Türkiye'nin uluslararası iklim diplomasisindeki liderliğinden övgüyle söz eden Bowen, "Türkiye, COP31'de dünyaya sunduklarıyla şimdiden gurur duyabilir. Bu güzel şehirdeki bu muhteşem mekanla şimdiden gurur duyabilirsiniz. Dünyamız iklim değişikliği gibi hepimizi karşı karşıya getiren en büyük zorlukla başa çıkmaya hazırlanırken, hükümetinizin dünyaya sağladığı liderlikle şimdiden gurur duyabilirsiniz" dedi.

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'DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA'DA'

Gönüllülerin zirvede Türkiye'nin dünyaya yansıyan yüzü olacağını belirten Bowen, "Dünya COP31'de başarı arıyor ve uluslararası iş birliğinin, çok taraflılığın işe yarayacağına dair bir işaret arıyor. Ve biliyorum ki ülkeniz adına, Türkiye adına dünyaya sunacağınız bu yüz, ülkenizin gurur duyacağı ve hayatınızın geri kalanı boyunca hatırlayacağınız bir yüz olacak" diye konuştu. Bowen, gönüllülerin dünyanın gözünün üzerinde olduğu Antalya'da ülkelerini temsil etmek için yaptıkları çalışmayı hayatları boyunca hatırlayacaklarını söyledi.

'TÜRKİYE VE AVUSTRALYA YAKIN ÇALIŞTI'

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Türkiye ile Avustralya'nın COP31'in düzenlenmesi için yakın iş birliği içerisinde çalıştığını belirten Bowen, iki ülkenin dünyanın farklı bölgelerinde bulunmasına ve farklı zorluklarla karşılaşmasına rağmen iklim değişikliğiyle mücadelede ortak amaç taşıdığını söyledi. Bowen, 11 Kasım'da Avustralya ve diğer ülkeler için önem taşıyan savaşlarda hayatını kaybeden askerleri anma etkinliklerine de değinerek, bu ortak tarihin iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirdiğini ifade etti. Türkiye ile Avustralya'nın iklim müzakerelerinde birlikte çalışmasının önemine dikkat çeken Bowen, gönüllülere teşekkür etti.