Trabzonspor kafilesi Alanya'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Alanya'ya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Alanya'ya geldi.
Bordo-mavili ekip, özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.
Bir grup taraftarın karşıladığı kafile, otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 18.30'da başlayacak ve müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
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