Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. ayak yarışları Antalya'da başladı
Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. ayak yarışları Antalya'da başladı.
Giriş: 07.11.2026 - 21:43 Güncelleme:
Türkiye Otodrag Şampiyonası 4. ayak yarışları Antalya'da başladı.
Kepez Yeni Drag Pisti'ndeki organizasyona farklı illerden gelen sporcular, 6 ayrı kategoride dereceye girebilmek için piste çıktı.
İlk gün sporcular, antrenman ve sıralama turlarında mücadele etti.
Organizasyonun Antalya ayağı, yarın eleme ve final mücadeleleriyle tamamlanacak.
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