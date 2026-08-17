Antalya'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe sakinleri ve esnaftan gelen şikayetler üzerine dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Ekipler, işlemlerle hem kamuya açık alanların düzenli kullanımını sağlamayı hem de kent sakinlerinin huzurunu olumsuz etkileyebilecek uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor.