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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:41 Güncelleme:
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        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Finike'nin Turunçova ve Yuvalı mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ettikleri ya da ticaretini yaptıkları" iddiasıyla 15 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T, İ.K, S.U, Z.S, E.K, E.K. ve T.T. tutuklandı.

        Diğer 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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