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        Antalya'da eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Antalya'da eşini silahla ateş ederek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Antalya'da eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Antalya'da eşini silahla ateş ederek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Poyraz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada karar öncesi son savunma yapan sanık, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

        Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirten sanık Poyraz, "Ben olay nedeniyle çok pişmanım, uzun süredir çocuklarımı göremiyorum. Aileme sahip çıkmak istiyorum, uygun görülecek şekilde tahliyemi talep ediyorum. Lehe olan hükümlerin hakkımda dikkate alınmasını talep ediyorum." dedi.

        Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdullah Poyraz'ı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

        Ayrıca sanık Poyraz'a "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde Abdullah Poyraz (55), 27 Kasım 2024'te 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) silahla öldürmüş, olay yerinden kaçan Abdullah Poyraz ekiplerce yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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