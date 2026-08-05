MAKÜ'de profesyonel spor ortamında uygulamalı eğitim

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Sporcu Eğitim ve Kamp Merkezi'nde ağırlanan profesyonel futbol takımları sayesinde öğrencilerine, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı mesleki deneyim de kazandırıyor.



MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine, spor alanında öne çıkan bir üniversite olduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle üniversitede hayata geçirilen Sporcu Eğitim ve Kamp Merkezi'nin yalnızca sporculara değil, öğrencilere de önemli fırsatlar sunduğunu belirten Dalgar, tesiste 5 yıldızlı otel, 5 açık çim saha, 15 bin kişilik olimpik stadyum ile yaklaşık 40 farklı spor branşına hizmet verebilecek altyapının bulunduğunu söyledi.





Merkezin özellikle kış aylarında Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonlarının önemli adreslerinden olduğunu aktaran Dalgar, yılın ilk altı ayında 5 bin üniversite sporcusunu ağırladıkları ve 14 Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptıkları bilgisini verdi.





Yaz döneminde profesyonel futbol kulüplerinin kamp için merkezi tercih ettiğini anlatan Dalgar, "Alanyaspor kampını burada gerçekleştirdi. Şu anda Suudi Arabistan Süper Ligi'nden bir takım tesislerimizi kullanıyor. Geçtiğimiz ay da Özbekistan Süper Lig şampiyonu burada kamp yaptı. Bu hareketlilik öğrencilerimize büyük avantaj sağlıyor. Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim alan öğrencilerimiz, profesyonel takımların kullandığı tesislerde öğrenim görüyor, sporcuları ve antrenman süreçlerini yakından gözlemleme fırsatı buluyor." dedi.



Spor Bilimleri Fakültesinin stadyum tribünlerinin altında yer aldığını aktaran Dalgar, derslik pencerelerinin doğrudan çim sahaya açıldığını, öğrencilerin dersten çıktıkları anda sahaya ya da spor salonlarına geçerek uygulama yapabildiğini ve bu nedenle böyle bir eğitim ortamının Türkiye'de çok az üniversitede bulunduğunu dile getirdi.



Turizm Fakültesi öğrencilerinin de kampüs içerisindeki 5 yıldızlı otelde uygulamalı eğitim aldığını ifade eden Dalgar, öğrencilerin dört yıllık eğitim boyunca mutfak, kat hizmetleri ve yönetim birimlerinde sektör deneyimi kazandığını ifade etti.











- Burdur Gölü kıyısındaki su sporları merkezi hizmete girdi



MAKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Atay da fakültenin bünyesinde iki büyük spor salonu, 13 antrenman salonu ve dört laboratuvar bulunduğunu ayrıca spor merkezinde yüzme havuzu, 2 bin 400 kişilik müsabaka salonuyla okçuluk, judo ve pilates salonlarının yer aldığını anlattı.



Burdur Gölü kıyısındaki su sporları merkezinin de hizmete girdiğini belirten Atay, üniversitenin yıl boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını söyledi.



Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası'nın bu yıl üniversitede düzenlendiğini aktaran Atay, futbol, bisiklet, okçuluk ve judo takımlarının hazırlık kamplarının da aynı merkezde gerçekleştirildiğini ifade etti.





Öğrencilerin organizasyonlarda gönüllü görev üstlendiğine vurgu yapan Atay, "Öğrencilerimiz Avrupa şampiyonalarından Süper Lig takımlarının kamplarına kadar birçok organizasyonda saha görevlisi, kura ekibi ve organizasyon personeli olarak görev yapıyor. Futbol, güreş ve diğer branşlarda eğitim gören öğrencilerimiz profesyonel sporcuların antrenmanlarını izliyor, teknik ekiplerle bir araya geliyor ve akademik bilgilerini uygulamayla pekiştiriyor." diye konuştu.



Atay, spor ve turizmi aynı kampüste buluşturan eğitim modeli sayesinde öğrencilerin mezun olmadan önce önemli bir mesleki deneyim kazandığını sözlerine ekledi.

