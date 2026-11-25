Antalya'da ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri töreninde konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı kentin büyüme potansiyeline dikkat çekerek yeni alanlarla birlikte fuarcılık pastasının da büyüyeceğini ifade etti.

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü buluşmalarından biri olan Growtech Tarım Fuarı'na ev sahipliği yapan Antalya'da, kentin fuarcılık vizyonu da yeniden şekilleniyor. ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, çeyrek yüzyıldır kente değer katan organizasyonların önemine değinerek, EXPO 2016 alanının büyük bir fuar merkezine dönüştürülmesi yönündeki iradenin arkasında Growtech gibi dev organizasyonların sayısını artırma hedefinin yattığını belirtti. Vali Şahin, Antalya'ya dünya çapında yeni bir fuar merkezi kazandırılacağının altını çizdi.

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Fuarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Growtech Fuarlar Direktörü Engin Er de "Antalya'da ANFAŞ var oldukça ANFAŞ'tayız. Ama Expo'da da olacağız" sözleriyle ANFAŞ'ın sektördeki önemine dikkati çekti.

Ali Bıdı: "İskanımızı ve ruhsatımızı aldık, hiçbir sorunumuz kalmadı"

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise Growtech Fuarı ile birlikte kentte oluşan ticari ve turistik hareketliliğe işaret etti. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların hem ticaret yaptığını hem de kentte konaklayarak otelleri doldurduğunu belirten Bıdı, ANFAŞ'ın tüm yasal süreçlerini tamamladığını vurgulayarak şunları söyledi:

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"Tabii ki iskanımızı, ruhsatımızı aldık, hiçbir sorunumuz kalmadı. Yine Expo 2016 alanında 80 bin metrekare bir fuar alanımız yapıldı. Bütün dünya burada da fuar yapabilir, orada da fuar yapabilir ama Antalya büyüyor. On yıl sonra Antalya'nın Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olacağı kesinleşti. Onun için daha çok fuarlara ihtiyacımız var. Beraberce ticaret yaparız. Antalya'mız için her şeyi yapmaya hazırız."

Konuşmasında ANFAŞ'ın vazgeçilmezliğini dile getiren Growtech Fuarlar Direktörü Engin Er'e duruşundan dolayı teşekkür eden Başkan Ali Bıdı, Antalya'nın hızla artan nüfusu ve ticaret hacmiyle hem mevcut ANFAŞ Fuar Merkezi'ne hem de yeni oluşturulacak alanlara fazlasıyla ihtiyaç duyacağını, bu sürecin kent ekonomisine güç katacağını sözlerine ekledi.