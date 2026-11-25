ANTALYA'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları kadını 2 milyon TL dolandıran 5 şüpheli, polisin çalışması sonucu eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Alanya'da yaşayan S.B.'yi (66) telefonla arayan 5 şüpheli, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak adının terör örgütüne karıştığını söyledi. Baskı altına aldıkları kadının kendileri dışında kimseyle iletişim kurmamasını sağlayan dolandırıcılar, evde bulunan bilezik, altın, yüzük, küpe ve bankadaki parasıyla birlikte toplam 2 milyon lirayı kendilerine teslim etmesini istedi. Telefonda söylenenlere inanan S.B., kendisinden istenen ziynet eşyaları ve parayı Saray Mahallesi'ndeki otobüs durağına bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.B., polis merkezine başvurdu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Büro Amirliği tarafından Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) yakalandı. Polis tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan 2 milyon lira dolandırılan S.B.'ye parasının 190 bin liralık kısmının teslim edildiği öğrenildi.