36 ülkeden 725'in üzerinde katılımcıyla kapılarını açan Growtech Antalya, farklı kıtalardan 7 ülkenin pavilyonlarıyla önemli ticari bağlantılara imza atıyor.

Growtech Fuarları Direktörü Engin Er, bu yıl Çin, İspanya, Almanya, Hollanda, Güney Kore ve Hindistan ve ilk kez katılan Mısır'ın da ülke pavilyonuyla bu önemli organizasyona katıldığını söyledi. Dünya tarım piyasasında giderek güçlenen Çin'in Growtech'te 150 firmayla yer aldığını dile getiren Er, Çin'in özellike suni gübre ve üre konusunda ağırlığını artırdığını kaydetti.

"Çin tarım sektöründe büyük oyuncu oldu"

Engin Er, şu bilgileri verdi:

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"İsrail İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından dolayı petrol sevkiyatı anlamında lojistik sıkıntılar oluştu. Dolayısıyla suni gübrede kullanılan üre fiyatları da 34 kat yükseldi. Ürenin dünyadaki büyük bir kısmını Çin üretiyor. Çin, üretici gücü sayesinde suni gübre pazarındaki ağırlığını artmış oldu. Dünyanın, gübre üretiminde Çin'e bağımlılığı artıyor. Growtech fuarına da 150 firmayla katılan Çin, üre ve üre türevlerinin yanı sıra; sulama sistemleri gibi diğer tarımsal ekipmanlar konusunda da çözümler sunuyor. Çin, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Sonuçta kendileri için de ciddi üretimler yapıyor; beslenmeleri gerekiyor. Bu nedenle teknolojiyi de etkin şekilde kullanıyorlar. Hammaddeyi önce kendileri için kullanıyor; daha fazlasını ise ihraç ediyorlar."

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"Katılım her yıl artıyor"

Hindistan ve Çin arasında yaşanan rekabete de dikkat çeken Er, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan da sadece tarım sektöründe değil; hemen hemen her sektörde Çin ile rekabete girdi. Tarımda da ciddi anlamda ön plana çıktı. Growtech'e katılan Hintli firma sayısı da her geçen yıl artıyor. Diğer bir önemli ülke de İspanya. İspanya, Avrupa Birliği'nde olduğu için Avrupa'daki ticareti çok daha kolay yapıyor. Özellikle sera teknolojilerinde ve akıllı seralarda ön planda. Hollanda ile beraber İspanya bu alanda önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Son zamanlarda, İspanya sahip olduğu pazarın bir kısmını Çin'e, bir kısmını da Türkiye'ye kaptırmaya başladı. Çin ve Türkiye özellikle sera teknolojilerinde, son yıllarda sera konstrüksiyonunda, Hollanda ve İspanya ile ciddi anlamda rekabet edecek hale geldi, hatta geçti. O yüzden İspanya sera teknolojilerinde hala önemli bir marka olmasına rağmen güç kaybediyor. Bunun haricinde tohum tarafında ve gübre tarafında yoğunlaşmaya başladılar. Ama gübre hammaddesini yani üreyi Çin'den alıyorlar."

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200 VIP alıcı Growtech Antalya'da buluştu

Growtech'in uluslarası bir ticaret platformu haline geldiğine dikkat çeken Engin Er, "37 ülkeden 200 vip alıcı, yeni iş birlikleri ve satın alma fırsatlarını değerlendirmek üzere sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. Vip alıcılar konusunda da önemli bir noktadayız. Growtech olarak bu yılın başında birtakım hedef ülkeler seçtik. 37 ülkeden 200 VIP alıcıyı, yeni iş birlikleri ve satın alma fırsatlarını değerlendirmek üzere sektör temsilcileriyle buluşturduk. Güçlü ticari kapasiteye sahip ülkeleri belirledik. Burada firmaların ikili anlaşmalar yapabileceği B2B alanında 4 gün boyunca görüşmeler yapıp istedikleri ürünleri almak için pazarlık yapacaklar. Burası artık dünyanın global bir pazarı. Growtech Antalya'yı farklı ürün ve hizmetleri bir arada bulabilecekleri özel bir platform haline getirdik. Her geçen yıl bu hacmi büyütmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.