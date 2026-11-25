Antalya’da düzenlenen 9101112 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Yüzme Yarışları’na Manavgatlı sporcular damga vurdu. İlçeyi temsil eden kulüplerin genç yetenekleri, dört gün süren yarışlarda 11 altın, 7 gümüş ve 24 bronz olmak üzere 42 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan 9101112 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Yüzme Yarışları Antalya’da gerçekleştirildi. Antalya genelinden çok sayıda kulüp ve yüzlerce sporcunun kıyasıya rekabetine sahne olan dev organizasyonda; Manavgat’taki spor kulüplerinde ter döken sporcuların gösterdikleri performansla göz doldurdu. Dört gün boyunca kendi yaş gruplarında ve stillerinde kulaç atan genç yüzücüler elde ettikleri dereceler ve kazandıkları madalyalarla dikkatleri üzerine çekti.

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Manavgat’ı temsil eden yüzücülerden 42’sinin madalya aldığını, 57'sinin ise dereceye girdiğini belirten Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, "Sergiledikleri azim, disiplin ve üstün performansla Manavgat’ı en iyi şekilde temsil eden tüm kulüplerimizi, antrenörlerimizi, velilerimizi ve geleceğimizin teminatı genç yüzücülerimizi yürekten kutluyoruz" dedi.

Antalya’daki bu büyük başarının ardından gözlerin Türkiye Şampiyonası’na çevrildiğine dikkat çeken Karakaya, "2629 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Yüzme Federasyonu Arena 1112 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali’nde ilçemizi temsil edecek olan sporcularımıza ve kulüplerimize yürekten başarılar diliyoruz" dedi.