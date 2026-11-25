Alanya'da 53 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce Tosmur Mahallesi'nde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, "silahla yağma, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasaklı maddeyi cezaevine sokma" suçlarından 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.G. (40) yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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