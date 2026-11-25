Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi’nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı’na çıkmakta olan Fatih S.’nin kullandığı 55 SS 860 plakalı otomobil, otogar istikametine seyir halindeki Daria T.’nin kullandığı 07 MD 7962 plakalı otomobile yandan çarptı. 07 MD 7962 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle refüje çıkarak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Refüje çıkarak çamura saplanan otomobil trafik polisinin de yardımıyla itilerek çıkartıldı.

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