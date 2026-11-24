Antalya'da bir lisede sınıf arkadaşının maket bıçağı ile saldırısı sonucu boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kız, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırı anını anlatan 10. sınıf öğrencisi, "En son onun yüzünü görüp bayıldım. Böyle yapacağını tahmin etmezdim" dedi.

Dün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 546 Sokak üzerindeki 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 10. sınıf öğrencisi E.V.K. (17), aynı sınıfta okuyan N.D.'yi (16) maket bıçağıyla boynu, yüzü, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın adından sınıfın penceresine çıkan E.V.K., 3. kattaki pencereden atladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Maket bıçağı ile yaralanan N.D. ve 3. kattan atlayarak yaralanan E.V.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Hastaneden taburcu oldu

Sınıf arkadaşının maket bıçağı ile saldırısı ile boynu, yüzü, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.D., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda çok sayıda kesik olan ve 50 ye yakın dikiş atılan N.D. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

Yaşadığı saldırı anını İHA'ya anlatan N.D., kendisini yaralayan E.V.K. ile sene başında tanıştıklarını ve aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Boş derslerinde E.V.K.'nin yanına gelerek dolaşmak istediğini söyleyerek sınıftan çıktıklarını belirtti.

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Saldırı anlarını anlattı

Birlikte sınıftan çıkarak bahçeye indiklerini ve E.V.K.'nin sürekli tenha yerlere gitmeye çalıştığını belirten N.D., "Bir kavgamız yoktu, sınıflar sonradan değiştirildiği için bu sene okulun ilk günü tanışmıştık. Dün 12 sıralarında, beşinci dersti. Ondan sonra zaten dersimiz boştu. Herkes dışarı çıkıyordu, kantine falan gidiyordu. Sonra o kız geldi, 'Dolaşalım mı' dedi, ben de tamam olur dedim. Beni özellikle bu kuytu köşelere, okulun arkası, spor salonu arkası, beni o taraflarda dolaştırdı. Sonra ‘tuvalete gidelim mi' dedi, ben de tamam 'olur' dedim. Kapı kilitliydi, derslerde tuvalet kilitli oluyor. Ve dedim ki ben de sonra, ben sınıfa gideyim, sen gelirsin dedim. Sonra ben arkama döndüm, gidiyordum. Cebinde maket bıçağı olduğunu bilmiyordum. Sonra maket bıçağıyla boynumu kesti, kan fışkırdı" dedi.

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"Böyle yapacağını tahmin etmezdim"

En son hatırladığı şeyin kendisini maket bıçağı ile yaralayan E.V.K'nin yüzü olduğunu ve gözünü açtığında öğretmenlerinin kanı durdurmaya çalıştığını söyleyen N.D., "En son onun yüzünü görüp kan kaybından bayılmışım. Sonra ben bayıldıktan sonra bilincimde değildim. Yanağımı, sırtımı, ellerimi, parmak aralarımı falan hep çok derince inşaat maket bıçağıyla kesmiş. Uyandığım zaman öğretmenler vardı, kanı durdurmaya çalışıyorlardı. Etraf kan gölüne dönmüştü. Sonra sedyeyle beni ambulansa bindirdiler. Duyduğuma göre kız da üçüncü katın penceresinden atlamış. Aramızda bir kavga da yoktu. Kavga etmiş olsak ben neden onunla gezeyim ki, arkadaşım gibi bir şeydi. Böyle yapacağını tahmin etmezdim. Hiçbir şey açıklamazdı, sürekli derste uyurdu. Hiç kimse ile arkadaşlığı yoktu, bir tek benimleydi" ifadelerini kullandı.

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"Televizyonlarda izliyorduk, kimse benim başıma gelmez diye düşünmesin"

Sınıf arkadaşının saldırısı sonucu yaralanan N.D.'nin dayısı Hamza Altınkale, "Bize söylenilen sırtında, boynunda, yüzünde, kollarında ortalama 50 tane falan dikiş var. Yani bir santim daha girseymiş maket bıçağı çocuk şu an hayatta değildi, Allah korudu. Biz daha önce hep televizyonlardan izliyorduk. Nice Ahmetler, Ayşeler, Fatmalar, Aliler, Veliler gencecik, pırıl pırıl çocuklar hayatlarını kaybetti. Yani çocukların en güvenli yeri bir evidir, anne babasının yanıdır. İki, eğitim yuvasıdır. Yani bunlar bizim geleceğimiz. Çocuklar niye ölsün? Niye ölsün çocuklar? Allah'tan tuvaletin kapısı kilitliymiş. Herkes derste olduğu için tuvalete sokacakmış. Allah korusun orada bıçaklayacakmış olsa kimse görmediği için belki bu çocuk şu an hayatta değildi. Okulu suçlamıyoruz, öğretmenler de suçlu değil. Kimse benim başıma gelmez diye düşünmesin. Televizyonlarda izliyorduk, tabii ki çok üzülüyorduk. Onlar da bizim çocuklarımız" şeklinde konuştu.