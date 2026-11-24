Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Growtech Antalya Tarım Fuarı işbirliğiyle düzenlenen 16. ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri, sahiplerine teslim edildi.

Fuar, 36 ülkeden 722 firmanın katılımıyla ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, Sürdürülebilirlik ve Kadın Girişimci Ödülü kategorileri ile tarım sektörünün dört bir yanında geliştirilen projeler, zirai üretimin katma değer kazanmasında payı olan yenilikçi ürünler ve sektörel farkındalık yaratan firmalar ödüllendirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, dünyanın hızlı bir değişim süreci geçirdiğini belirterek, üretim yöntemlerinin de hızlı bir değişim yaşadığını ve bütün sektörlerin bu sürece uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

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Üreticilere çağın şartlarına uymaları yönünde çağrıda bulunan Şahin, "Yaptığımız her işi zamanın ruhunu yakalayarak sürdürülebilir ve dünya sahnesinde rekabete dayanıklı halde yürütebiliriz. Bunun için mutlaka yeni şeyler söylemek, yeni yaklaşımlar üretmek lazım. ATSO ve Growtech işbirliğiyle yapılan inovasyon ödülleri, zamanın ruhunu yakalamak için çok değerli bir ödül töreni." dedi.

Üretilen fikirlerin yalnızca düşüncede kalmaması ve melek yatırımcıların desteğiyle projeye dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce işi tanımlayacağız, başkalarının bunu nasıl yaptığına bakacağız. Ardından sorunu tespit edip 'daha iyisini nasıl yaparız' arayışına gireceğiz. Merakımızı ayakta tutup hayal edeceğiz, bu hayaller bizi fikirlere, fikirler ise projelere götürecek. Ancak bu da yetmez, projelerin hayata geçirilmesi ve denenmesi şart. Her proje başarılı olacak veya para kazandıracak diye bir kural yok. Altın değerinde tecrübeler edineceğiz ve tecrübelerimizi biriktirerek başarıya ulaşacağız. Asla vazgeçmemeliyiz."

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Şahin, inovasyon ve teknoloji ihracatının daha da artması ve üretim süreçlerinin zamanın ruhuna uygun olarak yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

GROWTECH fuarının Antalya için büyük değer taşıdığını ifade eden Şahin, Growtech gibi uluslararası organizasyonların Antalya'nın dünya çapında bir fuar merkezi olma iradesini güçlendirdiğini kaydetti.

Törende başarılı firma temsilcileri ödüllerini aldı.

Şahin ve beraberindeki heyet, tören sonrası stantları gezerek, projeler ve sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Törene, Antalya CHP Milletvekili Sururi Çorabatır, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, Aksu Kaymakamı Cevat Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, ATSO Başkan Vekili Murat Totoş, ilçe belediye başkanları, oda, borsa, siyasi parti ve STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.