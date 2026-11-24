Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Fen Lisesi'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı GFLMUN'26, 7 farklı okuldan 75 lise öğrencisini bir araya getirdi. Tamamen İngilizce gerçekleştirilen organizasyonda gençler, iki gün boyunca farklı ülkelerin delegeleri olarak küresel sorunlara çözüm aradı. Gazipaşa Fen Lisesi tarafından 2122 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen GFLMUN'26, ilçede eğitim alanında düzenlenen ilk Model Birleşmiş Milletler konferansı olarak kayıtlara geçti. "Diplomacy Today, Voices Tomorrow" (Bugünün Diplomasisi, Yarının Sesleri) sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, öğrencilerin akademik, sosyal ve yabancı dil becerilerini geliştirmeyi amaçladı. İki gün süren organizasyonda öğrenciler, temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savunarak ortak çözüm önerileri üzerinde çalıştı.

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7 okuldan 75 öğrenci katıldı

Konferansa Gazipaşa Fen Lisesi, Gazipaşa Anadolu Lisesi, Gazipaşa Lisesi, Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi, Mahmutlar Anadolu Lisesi, Namık Karamancı Fen Lisesi ve Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesinden toplam 75 öğrenci katıldı. Her öğrenci kendisine atanan ülkenin uluslararası meselelerdeki politikalarını araştırarak konferansa hazırlandı. Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya, Hindistan, Brezilya, Kenya ve Güney Afrika gibi dünyanın farklı bölgelerinden ülkelerin temsil edildiği oturumlarda, gerçek Birleşmiş Milletler toplantılarına benzer bir çalışma ortamı oluşturuldu.

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Üç komitede küresel sorunlar ele alındı

GFLMUN'26 kapsamında NATO, UNESCO ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) olmak üzere üç ayrı komite kuruldu. Okulun 9B, 9C ve 9D sınıflarında eş zamanlı yürütülen oturumlarda günümüz dünyasının öne çıkan başlıkları tartışıldı. NATO komitesinde uluslararası aramakurtarma operasyonlarında lojistik iş birliği ve doğal afetlere karşı küresel müdahale stratejileri ele alındı. Özellikle afetlerin ardından ilk 72 saatin önemi, kurtarma ekiplerinin hızlı sevki ve ülkeler arasındaki koordinasyon konularında çözüm önerileri geliştirildi. UNESCO komitesinde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında yapay zekânın kullanımı ve küresel dijital okuryazarlık politikaları gündeme taşınırken, UNHRC komitesinde ise dijital çağda çocukların çevrim içi güvenliği ve siber zorbalıkla mücadele yöntemleri görüşüldü. Her komitede 25 ülke delegesi, 3 kişilik jüri heyeti ve 2 yönetici görev aldı.

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Aylar süren hazırlık süreci yürütüldü

Konferansın hazırlıkları aylar öncesinden başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilere temsil edecekleri ülkeler ve komiteler bildirildi; katılımcılara konferans kurallarını içeren "Delegate Handbook" ile komite gündemlerini açıklayan "Study Guide" kitapçıkları gönderildi. Jüri görevini üstlenen öğrenciler de oturum yönetimi ve değerlendirme süreçleri hakkında önceden bilgilendirildi. Okul binası uluslararası konferans atmosferine uygun olarak düzenlenirken, sınıfların kapıları komite isimleriyle süslendi, masalara ise ülke bayraklarının yer aldığı isimlikler konuldu. Organizasyonun tüm katılımcılara ücretsiz olarak sunulması dikkat çekti.

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Gerçek bir diplomatik ortam yaşandı

Uluslararası MUN kurallarına göre yürütülen ve öğrencilerin resmî kıyafetlerle katıldığı konferansta iki gün boyunca toplam 7 oturum düzenlendi. İlk gün yapılan açılış konuşmalarının ardından delegeler, temsil ettikleri ülkelerin görüşlerini birer dakikalık konuşmalarla aktardı. Daha sonra moderasyonlu müzakerelere ve serbest lobi oturumlarına geçildi. Farklı ülkeleri temsil eden öğrenciler ortak çalışma kâğıtları hazırlayarak bunları karar tasarılarına dönüştürdü. İkinci gün komitelerde görüşülen karar tasarıları üzerine lehine ve aleyhine konuşmalar yapıldı, değişiklik önergeleri sunuldu ve ardından oylamaya geçildi. Öğrencilerin birbirlerine "Distinguished Delegates" (Saygıdeğer Delegeler) şeklinde hitap ettiği oturumlarda diplomatik müzakere ve uzlaşma süreçleri uygulamalı olarak deneyimlendi.

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"İlçemiz adına gurur verici"

21 Kasım Cumartesi günü saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Gazipaşa Fen Lisesi Müdürü Ahmet Güngör, ilçede ilk kez böyle bir organizasyon düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diğer okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Güngör, küresel sorunların ancak diyalog ve iş birliğiyle çözülebileceğine işaret ederek, diplomasinin dinlemek, anlamak ve ortak zemin bulmak olduğunu vurguladı. Konferansın danışman öğretmeni İngilizce Öğretmeni Hülya Nural ise sınıfta ortaya çıkan bir fikrin zamanla üç komite ve 75 delegenin katıldığı büyük bir organizasyona dönüştüğünü ifade etti. İlçede daha önce yapılmamış bir etkinliği öğrencileriyle hayata geçirmekten gurur duyduğunu belirten Nural, misafir öğrenci ve öğretmenlerin okuldan güzel anılar ve yeni dostluklarla ayrılmasını hedeflediklerini söyledi. Açılış töreninde konferansın Genel Sekreteri olan öğrenci de bir konuşma gerçekleştirdi.

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40 öğrenci organizasyonda görev aldı

Organizasyonun büyük ölçüde öğrenciler tarafından hazırlanıp yürütülmesi öne çıkan detaylar arasında yer aldı. Genel Sekreterlik dâhil organizasyonun çeşitli kademelerinde toplam 40 öğrenci görev yaptı; 9 öğrenci jüri heyetinde, 6 öğrenci ise komite yöneticisi olarak çalıştı. Medya ekibi konferans boyunca fotoğraf ve video çekimleri yaparken, organizasyon ekibi kayıt, karşılama, ikram, fotoğraf köşesi ve etkinlik alanlarının yönetimini üstlendi. Çalışmalar İngilizce öğretmenleri Hülya Nural, Funda Tunçer ve Sude Algür Oğuz'un danışmanlığında, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Musa Ünalan'ın teknik desteğiyle yürütüldü.

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Misafir öğretmenlerden organizasyona övgü

Konferans, katılımcı okulların öğretmenlerinden de tam not aldı. Mahmutlar Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Oğuzhan Sakaryalı, organizasyonun profesyonelliğine ve misafirperverliğine dikkat çekti. Benzer etkinliklerin bazı özel kurumlarda 6070 bin TL'ye varan ücretlerle düzenlendiğini hatırlatan Sakaryalı, Gazipaşa Fen Lisesinde ücretsiz gerçekleştirilen organizasyonun her ayrıntısının özenle düşünüldüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başarılı delegeler ödüllendirildi

İki günlük maratonun ardından delegelerin performansları; araştırma düzeyi, İngilizce konuşma becerisi, diplomatik yaklaşım, karar tasarılarına katkı, konferans kurallarına uyum ve genel davranış ölçütleri doğrultusunda her komitedeki üç jüri üyesi tarafından bağımsız olarak puanlandı. 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da düzenlenen kapanış ve ödül töreninde her komitede 1 "Best Delegate" (En İyi Delege), 2 "Outstanding Delegate" (Üstün Başarılı Delege) ve 3 "Honorable Mention" (Mansiyon) olmak üzere toplam 18 öğrenci ödüllendirildi. En İyi Delege seçilen öğrencilere plaket ve sertifika, diğer dereceye girenlere ise sertifika takdim edildi. Ayrıca tüm delegelere katılım, görevli öğrencilere ise görev sertifikası verildi.

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Komitelere göre "En İyi Delege" ödülleri şu okullara gitti:

NATO Komitesi: Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi

UNESCO Komitesi: Mahmutlar Anadolu Lisesi

UNHRC Komitesi: Namık Karamancı Fen Lisesi

Toplam ödül dağılımında ise Gazipaşa Fen Lisesi 7 ödülle ilk sırada yer alırken; Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi 4, Mahmutlar Anadolu Lisesi 3, Namık Karamancı Fen Lisesi 2, Gazipaşa Anadolu Lisesi 1 ve Gazipaşa Lisesi 1 ödül kazandı.

Molalarda dostluklar pekişti, hedef gflmun'27 olarak belirlendi

Oturum aralarında oluşturulan ikram köşesi, fotoğraf alanları ve öğle aralarında düzenlenen ülke bilgi yarışmalarıyla farklı okullardan gelen gençler birbirlerini tanıma fırsatı buldu, düşüncelerini anı defterine aktardı. Öğrencilerin İngilizce iletişim, araştırma, topluluk önünde konuşma, liderlik ve eleştirel düşünme becerilerine katkı sunan organizasyonun sonunda okul yönetimi; görev alan öğrencilere, öğretmenlere, velilere, Okul Aile Birliğine, sponsorlara ve katılımcı okullara teşekkür etti. Yönetim, ilçede ilk kez düzenlenen konferansın gelecek yıl GFLMUN'27 adıyla yeniden gerçekleştirileceğini duyurdu.