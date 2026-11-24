Kemer Belediyesi ÜlkerOrduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen olan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başkan Topaloğlu'nun "Eğitim varsa gelecek var" projesi kapsamında, belediyenin yer tahsisiyle Kemer'in ilk turizmcilerinden Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman tarafından eğitime kazandırılan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Başkan Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Oya Aslantaş ve öğretmenleriyle birlikte Kemer Belediyesi'ne gelen minik öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Topaloğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

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Emekli bir öğretmen olduğunu hatırlatan Başkan Topaloğlu, ziyarette Kemer'de hayata geçirdikleri eğitim projeleri ve öğrencilere yönelik destek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çamyuva ve Tekirova mahallelerine de birer anaokulu kazandırmak için hazırlık yaptıklarını belirten Topaloğlu, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, "Ben de emekli bir öğretmenim. Tam 27 yıl öğretmenlik yaptım ve sizin gibi çocukları okuttum. Şimdi ise belediye başkanlığı yapıyorum. Hepinizi çok seviyorum ve gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında minik öğrencilerin Başkan Topaloğlu'na yönelik, "Başkanım sizi çok seviyorum" ve "Başkanım, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" sözleri renkli ve samimi görüntülere sahne oldu.

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Öğrencilerden bazıları Başkan Topaloğlu'na çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutlarken, Okul Müdürü Oya Aslantaş da çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret, Başkan Topaloğlu'nun öğretmenler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.