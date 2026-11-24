Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Kepez ve Aksu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 3 kilo 200 gram metamfetamin, 24 bin 890 adet sentetik hap ve 25 gram kokain ele geçirildi.

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