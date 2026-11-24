Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, "Seçim dönemlerinde, manipülatif içeriklerin seçmen iradesini zedeleme riskine karşı kurumlarımızın koordineli hareket etmesi tarihi bir zorunluluktur." dedi.

Mutta, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda (Antalya International Election Forum-AIEF) yaptığı konuşmada, demokrasinin insanlığın ortak mirası, toplumsal barışın güçlü teminatı ve halk iradesinin tecelli ettiği en köklü yönetim anlayışı olduğunu söyledi.

YSK olarak 1950'den bu yana, seçimlerin yönetimi, denetimi ve hukuki meşruiyetinden sorumlu anayasal bir otorite olarak faaliyet sürdürdüklerini belirten Mutta, Türkiye'de seçimlerin kapalı kapılar ardında yürütülen idari bir işlem veya yalnızca devlet memurlarının yürüttüğü bir süreç olmadığını, seçimlerin bağımsız ve tarafsız hakimlerin gözetiminde, bizzat birbirine rakip olan siyasi partilerin ortak katılımları ile yürütüldüğünü dile getirdi.

REKLAM

Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) sayesinde, sandık ölçeğindeki ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri ve tutanakların, eş zamanlı olarak seçime katılan tüm siyasi partilerin genel merkezleriyle ve kamuoyuyla paylaşıldığına işaret eden Mutta, halkın duyduğu bu güven sayesinde Türkiye'de seçimlere katılım oranlarının yüzde 85'lerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

- "Seçim yönetimi son derece dinamik bir alandır"

Mutta, oy kullanma hakkının sadece oy pusulasına basılan bir mühürden ibaret olmadığını, vatandaşın ülkesinin geleceğine ortak olma iradesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Teknoloji geliştikçe ve dijital platformlar yaygınlaştıkça, dezenformasyonun ve asılsız iddiaların yayılma hızı da maalesef katlanarak artmaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde, manipülatif içeriklerin seçmen iradesini zedeleme riskine karşı kurumlarımızın koordineli hareket etmesi tarihi bir zorunluluktur. Ancak bizim bu noktadaki yaklaşımımız net ve açıktır, dezenformasyona ve bilgi kirliliğine karşı en güçlü kalkan, yasaklayıcı tedbirlerden ziyade doğru, şeffaf, tutarlı ve teyit edilmiş bilginin resmi kanallar vasıtasıyla kamuoyu ile anında paylaşılmasıdır. Nitekim Türkiye tecrübesinde de gördüğümüz üzere SEÇSİS altyapımız üzerinden ıslak imzalı tutanakların ve sandık sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçim günü ve gecesinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığımız tarafından yapılan açıklamalar ve kamuoyunun doğru bilgiye aracısız ulaşması, asılsız iddiaları boşa çıkaran en büyük gücümüz olmuştur."

REKLAM

Seçim yönetiminin sürekli gelişen, teknolojiye adapte olan ancak özündeki adalet, eşitlik ve şeffaflık ilkelerinden asla taviz verilmemesi gereken son derece dinamik bir alan olduğunu ifade eden Mutta, bu forumun, kurumlar arasındaki bilgi akışını hızlandıracağına ve küresel ölçekte seçim standartlarının yükseltilmesine katkılar sağlayacağına inandığını vurguladı.

- 23 ülkeden 75'in üzerinde temsilci katıldı

Mutta, sempozyumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, forumun 23 ülkeden 75'in üzerinde temsilci ve çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplumun seçime olan güveninin, seçime katılımı artırdığına dikkati çeken Mutta, "Ülkemizde özellikle 2024'teki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 88'leri bulmakta. Yurt dışı seçmenlerimizin seçimlere katılım oranları 28 Mayıs 2024'te yüzde 53'ü geçmiş durumda. Birçok dünya ülkesinde, ülke içerisindeki seçimlerde bile katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığını görünce, Türk seçmeninin seçim sistemine olan güvenini perçinlediğini görmekteyiz." diye konuştu.

REKLAM

Forumda, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamkhodjaev moderatörlüğünde, YSK Üyesi Yunus Emre Sılay, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pampilova ve Belarus Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Üyesi Andrei Hurzhy'nin katılımıyla, "Seçimlere Katılımın Artırılmasında Kurumsal Yapı ve Uygulamalar" paneli gerçekleştirildi.

Antalya Uluslararası Seçim Forumu, yarın sona erecek.