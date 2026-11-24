Alanya açıklarında dev hortum görüntülendi
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında oluşan dev hortum bir süre ilerledikten sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Bir süre denizle buluşan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında oluşan dev hortum bir süre ilerledikten sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Bir süre denizle buluşan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Deniz üzerinde oluşan hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Denizle buluşan hortum, bir süre etkisini sürdürerek ilerledi. Hortumun kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kaybolduğu görüldü.
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