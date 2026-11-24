Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında oluşan dev hortum bir süre ilerledikten sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Bir süre denizle buluşan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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