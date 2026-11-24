Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan, AntalyaAlanya otoyolu şantiyesinde hasara neden oldu. Tünel çıkışındaki viyadük bağlantısında bulunan koruma betonlarının yıkıldığı heyelan nedeniyle risk altındaki 6 ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, 3 mahalleye ulaşım sağlayan grup yolunda trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, toprak kaymasına yol açtı. AntalyaAlanya otoyolu çalışmaları kapsamındaki tünel çıkışında meydana gelen heyelan sırasında, viyadük bağlantısında yer alan koruma betonları yıkılarak çevreye saçıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ve otoyol yüklenici firmasına ait iş makineleri yönlendirildi. Muhtemel yeni bir toprak kayması riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, heyelan alanına yakın konumda bulunan ve daha önce boşaltılması yönünde uyarı yapılan 6 evdeki vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

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Üç mahalleye ulaşımda kontrollü geçiş

Heyelan nedeniyle Sarıabalı üzerinden Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallelerine bağlantı sağlayan grup yolunda trafik akışı kontrollü olarak veriliyor. Yetkililer, toprak hareketliliğinin devam etme ihtimaline karşı sürücüleri ve bölge sakinlerini alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyardı. Bölgedeki son duruma ilişkin açıklama yapan Sarıabalı Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Özen, toprak kaymasının sürdüğüne dikkat çekti. Vatandaşların can güvenliği için grup yolunu kullanmamaları gerektiğini vurgulayan Özen, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve heyelan riskinin ortadan kalkmasının ardından yolun en kısa sürede tamamen trafiğe açılacağını ifade etti.