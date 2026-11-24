Antalya Büyükşehir Belediyesi, 84 bin metrekarelik alana yayılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan 104 personeliyle sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini kesintisiz yürütüyor. Merkez 2026 yılında da 656 sokak hayvanının yeni yuvasına kavuşmasına aracılık etti.

Türkiye'nin en modern hayvan barınağı tesislerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi binlerce can dostlarına sıcak bir yuva oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, sokaklarda yaşam mücadelesi veren can dostlara yalnızca barınak değil; tedavi, bakım, sevgi ve yeni bir hayat sunuyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi ve rehabilitasyonu için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 104 personelle 7 gün 24 saat, 3 köpek, 2 kedi kliniği ve 4 ameliyathane ile hizmet veriyor. Ekipler, hayvanların sağlık kontrollerinden tedavilerine, bakımından beslenmelerine kadar farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

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Konforlu ve ferah ortam

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Kirişçiler'deki 84 bin metrekarelik Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostların yeni bir yaşam şansı bulması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar bir hayvanın merkeze gelişinden tedavisine, bakımından sahiplendirilmesine kadar uzanan çok aşamalı bir süreci kapsıyor. Merkezde, sokaktan getirilen hasta, yaralı veya bakıma ihtiyaç duyan hayvanların tüm süreçleri veteriner hekimlerce takip ediliyor. İlk etapta bin 300 köpek ve 700 kedi kapasiteli olan merkez, yapılan genişletme çalışmalarla birlikte 5 bin köpek ve 700 kedi kapasitesine ulaştı.

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Yeni yuvalarına kavuşuyorlar

Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı içerisinde 3 bin 777 hayvanın kısırlaştırılmasını, 4 bin 892 kuduz aşısı uygularken 656 hayvanı da yeni yuvalarıyla buluşturdu. "Satın Alma, Sahiplen" anlayışıyla farkındalık oluşturan ekipler, kentteki tüm canlılar için yaşam hakkını savunmaya devam ediyor.

Bakımevi, vatandaşların ziyaret edebilmesi için haftanın 7 günü 14.0016.00 saatleri arasında açık tutuluyor. Vatandaşlar bu saatlerde merkezi ziyaret ederek çalışmaları yerinde görebilir, can dostlarla tanışabilir ve sahiplenme konusunda bilgi alabilir.