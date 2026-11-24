Cengiz Holding grup şirketlerinden Eti Bakır'ın gübre markası Eti Gübre, 2427 Kasım tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Growtech Antalya Uluslararası Tarım Fuarı'nda yerini aldı. Bakır üretim sürecinde oluşan kaynakları tarımsal üretime kazandıran döngüsel üretim modeliyle öne çıkan şirket, yerli üretim gücünü ve yüksek verimli gübre çözümlerini sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Cengiz Holding grup şirketlerinden Eti Bakır'ın gübre markası Eti Gübre, uluslararası tarım sektörünün önemli buluşmalarından Growtech Antalya 2026'ya katıldı. Tarım teknolojilerinden sera sistemlerine, tohumdan bitki beslemeye kadar sektörün farklı alanlarından paydaşları bir araya getiren fuarda şirket, üretim yaklaşımını ve tarımsal verimliliği destekleyen gübre çözümlerini ziyaretçilerin ilgisine sundu.

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Bakır üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kaynakları gübre üretiminde değerlendirerek sanayi ve tarım arasında güçlü bir değer zinciri oluşturan Eti Gübre, döngüsel üretim anlayışını faaliyetlerinin merkezinde konumlandırıyor. Mardin ve Samsun'daki entegre tesislerinde, amonyak, sülfürik asit ve fosforik asit gibi ara mamulleri de kendi bünyesinde ekonomiye kazandıran şirket, üretim süreçlerinde yerli girdi kullanımını artırıyor. Bu modelle hem kaynakların etkin değerlendirilmesine hem de Türkiye'nin gübre arz güvenliğine katkı sağlıyor.

"Sanayide ortaya çıkan kaynakları tarımsal değere dönüştürüyoruz"

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Growtech Antalya'nın, tarım sektöründeki yeniliklerin, ihtiyaçların ve gelecek dönem beklentilerinin değerlendirildiği önemli bir platform olduğuna dikkat çeken Eti Gübre Satış ve Pazarlama Direktörü Kürşat Akın, "Tarımın geleceği; üretim verimliliğinin yanı sıra kaynakların ne ölçüde etkin ve sürdürülebilir kullanıldığıyla da şekilleniyor. Tesislerimizin bakır üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kaynakları gübre üretimine kazandırarak sanayi ile tarım arasında birbirini besleyen bir üretim modeli oluşturuyoruz. Mardin ve Samsun'daki entegre tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz üretim ve ara mamullerdeki yerli üretim kabiliyetimizle ülkemizin gübre arz güvenliğine katkı sunuyoruz. Bu yaklaşımımızla kaynakları ekonomiye yeniden kazandırırken Türk tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu üretim gücünü destekliyoruz. Growtech gibi uluslararası platformlar, sektör temsilcileriyle bir araya gelmek, bu katkıyı paylaşmak ve tarımın geleceğine yönelik ihtiyaçları birlikte değerlendirmek açısından büyük önem taşıyor" dedi.

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Yerli üretim kapasitesiyle tarımsal arz güvenliğini destekliyor

Yıllık 800 bin ton DAP veya 1 milyon 400 bin ton DAP eşleniği kompoze gübre üretim kapasitesine sahip olan Eti Gübre, Türkiye'nin gübre ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstleniyor. Entegre üretim altyapısı ve yerli ara mamul üretim kabiliyeti sayesinde küresel tedarik zincirindeki dalgalanmalara karşı yerli üretimin gücünü ortaya koyan şirket, Türk çiftçisinin gübreye erişimini ve tarımsal üretimin devamlılığını destekliyor.

Üretim faaliyetlerinde verimlilik ve kaynak kullanımını birlikte ele alan şirket, farklı tarımsal ihtiyaçlara yönelik ürünleriyle de sektöre katkı sunuyor. Çay ve narenciye gibi farklı ürün gruplarına özel geliştirdiği gübre çözümleriyle bitki besleme ihtiyaçlarına yönelik alternatifler sunan şirket, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını hedefliyor.