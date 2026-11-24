Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan Alanya'ya gelen bir yolcu otobüsünün bagajındaki motosikletle uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, söz konusu otobüsü Alanya Otogarı'nda durdurarak bagaj bölümündeki motosiklette arama yaptı. Yapılan detaylı aramada 37 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, motosikletin sahibi olduğu belirlenen A.T. (28) gözaltına alındı.

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