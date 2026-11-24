SÜLEYMAN ELÇİN - Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğunda attığı gollerle adından söz ettiren ve "Papen Mustafa" lakabıyla anılan Mustafa Kocabey, Kıbrıs'ta yeni golcüler yetiştiriyor.

Galatasaray altyapısında 10 yaşında futbola başlayan ve 1992 yılında teknik direktör Karl-Heinz Feldkamp'ın göreve gelmesiyle A takıma kazandırılan Kocabey, Fransız golcü Jean-Pierre Papin'e benzerliği nedeniyle "Papen Mustafa" lakabını aldı.

Sarı-kırmızılı formayla iki şampiyonluk yaşayan Kocabey, Avrupa kupalarında Roma'ya attığı 2 golle hafızalara kazındı.

Kocabey, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Kocaelispor başta olmak üzere çok sayıda takımda forma giydi.

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Kariyerinde 351 gol kaydeden ve 1. Lig'de 3 defa gol krallığı yaşayan Kocabey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cihangir Gençlik Spor Kulübü'nün altyapı koordinatörlüğünü yürütüyor.

- Frankfurt maçında kaçırdığı gol

Kocabey, AA muhabirine, Kıbrıs'ta çok yetenekli futbolcular olduğunu söyledi.

Gençleri Türk futboluna kazandırmanın "tek düşüncesi" olduğunu vurgulayan Kocabey, "Türk kulüplerinin Kıbrıs'a scout ekiplerini göndermesi gerekiyor." dedi.

Golcülüğün Allah'ın verdiği bir yetenek olduğunu anlatan Kocabey, "Ben bu yeteneğimi kullanmaya çalıştım. Şükürler olsun, çok iyi kullandım. Attığım 350'den fazla gol konuşulmuyor ama Frankfurt maçında kaçırdığım golü hatırlıyorlar. Ben çok güzel, kaliteli goller attım. Roma maçında 2 gol attım ama taraftarlar hala kaçırdığım pozisyonu bana hatırlatıyor." diye konuştu.

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Futbolculuk kariyerinin ardından golcü yetiştirmeye odaklandığını kaydeden Kocabey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gol vuruşu, pozisyon alma, oyuncuların eksik yönlerinin geliştirilmesine yönelik Türkiye'de forvet antrenörleri olmalı. Nasıl kaleci antrenörü varsa bu da olmalı. Türkiye'de gelecek vaat eden forvet oyuncularının bu şekilde desteklenmesi gerekiyor çünkü gol olmazsa futbol olmaz. Bir golcüyü de ancak başka bir golcü çalıştırabilir. Türk futbolunda golcü yetişmemesi bizim ayıbımız."