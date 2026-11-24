CW Enerji, Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenen RE+ 2026 Fuarı'nda yerli ve milli üretim gücünü, ileri teknolojiye dayalı enerji çözümlerini ve yenilikçi ürünlerini uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturdu. CW Enerji, fuarda sergilediği bütüncül enerji çözümleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yenilenebilir enerji sektörünün önemli uluslararası buluşmalarından biri olan fuarda CW Enerji, güneş paneli ve hücre üretiminden enerji depolama sistemlerine, elektrikli araç şarj çözümlerinden akıllı enerji yönetim teknolojilerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle yer aldı. Enerjinin üretiminden depolanmasına, yönetiminden verimli kullanımına kadar uzanan entegre enerji çözümleriyle fuarda dikkat çeken firma, Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı üretim kabiliyetini uluslararası ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu.

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Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, uluslararası organizasyonların Türk sanayisinin üretim ve teknoloji gücünün dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. RE+ 2026 Fuarı'nın CW Enerji'nin küresel büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir buluşma noktası olduğunu belirten Sarvan, fuarda inovatif ürünlerine ve bütüncül enerji çözümlerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Yerli ve milli üretim gücümüzü uluslararası arenada sergilemekten gurur duyuyoruz"

CW Enerji olarak Türkiye'nin enerji teknolojileri alanındaki üretim kapasitesini geliştirmeye ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Sarvan, "CW Enerji olarak ülkemizin sahip olduğu mühendislik birikimini, üretim kabiliyetini ve teknolojik potansiyelini dünya pazarlarına taşımayı son derece önemsiyoruz. RE+ 2026 Fuarı'nda da yerli ve milli üretim gücümüzü, ileri teknolojiye dayalı ürünlerimizi ve enerji sektörüne sunduğumuz çözümlerimizi uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturmanın gururunu yaşadık. Güneş paneli ve hücre üretiminden enerji depolama sistemlerine, elektrikli araç şarj çözümlerinden akıllı enerji yönetim teknolojilerine kadar geniş bir alanda geliştirdiğimiz çözümlerimiz fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekti. Bu ilgi, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarımızı daha ileriye taşıma noktasında bizlere önemli bir motivasyon sağladı. Türkiye'de geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz teknolojilerin uluslararası pazarlarda karşılık bulduğunu görmek bizler için son derece kıymetli" dedi.

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"Amerika pazarındaki büyüme hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Amerika'nın yenilenebilir enerji sektörü açısından stratejik bir pazar olduğuna dikkat çeken Sarvan, RE+ 2026 Fuarı'nın yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve uluslararası ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından verimli bir platform sunduğunu belirtti. Sarvan, "Küresel enerji dönüşümüyle birlikte yüksek verimli güneş panellerine, enerji depolama sistemlerine ve entegre enerji çözümlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. CW Enerji olarak sahip olduğumuz güçlü üretim altyapımız ve geniş ürün portföyümüzle bu dönüşümde daha etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz. RE+ 2026 Fuarı boyunca dünyanın farklı bölgelerinden sektör temsilcileriyle bir araya gelerek teknolojilerimizi tanıtma, pazardaki gelişmeleri değerlendirme ve yeni iş birliği fırsatlarını ele alma imkanı bulduk. Özellikle Amerika pazarına yönelik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri oldukça değerli buluyoruz. Uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmek ve Türk mühendisliğinin gücünü daha geniş coğrafyalara taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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CW Enerji'nin ABD pazarındaki yatırımlarına da değinen Sarvan, sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika pazarında yalnızca ürünlerimizle değil, üretim ve ticari faaliyetlerimizle de güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ABD'de yıllık 1 GW üretim kapasitesine sahip güneş paneli fabrikamızın kurulacağı tesisin kira sözleşmesini imzalayarak yatırım sürecimizde önemli bir aşamayı tamamladık. Ayrıca New Jersey'de açmayı planladığımız showroom ile yenilikçi enerji teknolojilerimizi ve geniş ürün yelpazemizi Amerika pazarındaki sektör profesyonelleri ve potansiyel iş ortaklarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. RE+ 2026 Fuarı'nda gördüğümüz ilgi de bu pazara yönelik büyüme hedeflerimizin önemini bir kez daha ortaya koydu. Üretim gücümüzü ve teknolojik yetkinliğimizi uluslararası yatırımlarımızla destekleyerek küresel enerji sektöründeki konumumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz."

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"Entegre enerji çözümlerimizle küresel enerji dönüşümüne katkı sağlıyoruz"

CW Enerji'nin güneş enerjisi sektöründe yalnızca üretim kapasitesiyle değil, geliştirdiği bütüncül enerji çözümleriyle de fark oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Sarvan, ARGE, inovasyon ve yüksek teknolojiye dayalı üretim yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydetti. Sarvan, "Günümüzde enerji sektöründe rekabetin temelini yüksek verimlilik, kalite, teknoloji ve sürdürülebilirlik oluşturuyor. CW Enerji olarak biz de bu anlayışla hareket ediyor, üretim altyapımızı ve mühendislik kabiliyetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Güneş hücresi ve panel üretimindeki tecrübemizi enerji depolama sistemleri, elektrikli araç şarj çözümleri, ısı pompaları ve akıllı enerji yönetim teknolojileriyle bir araya getirerek uçtan uca entegre bir enerji ekosistemi sunuyoruz. RE+ 2026 Fuarı'nda da bu güçlü ekosistemimizi uluslararası ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulduk. Yerli ve milli üretim anlayışımızla geliştirdiğimiz teknolojilerin dünya pazarlarında ilgi görmesi, ülkemizin enerji teknolojileri alanında ulaştığı seviyenin ortaya konulması açısından bizleri ayrıca gururlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de inovatif ürünlerimiz, güçlü üretim altyapımız ve uluslararası yatırımlarımızla hem Türkiye'nin enerji dönüşümüne hem de küresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.