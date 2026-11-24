Antalya'da zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytinyağı fabrikasının yaprak depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytinyağı fabrikasının yaprak depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.
Seydiler Mahallesi'ndeki fabrikada bulunan yaprak depolama alanında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Manavgat Belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaprak depolama alanı zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangında can kaybı yaşanmadı.
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