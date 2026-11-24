Muratpaşa Belediyesi'nin COP31 kapsamında tarihî Üç Kapılar'da düzenlediği İklim Söyleşileri'nde Antalya'nın iklim değişikliğine karşı atması gereken adımlar ele alındı. Bilim adamlarını, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını ve kent temsilcilerini buluşturan söyleşilerde su yönetiminden tarıma, biyolojik çeşitlilikten iklim adaletine kadar pek çok konu değerlendirildi.

Muratpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecinde Kaleiçi'nde gerçekleştirdiği COP TOWN etkinlikleriyle iklim gündemini kent merkezine taşıdı. 1120 Kasım tarihleri arasında "Akdeniz Değişirse, İnsan Değişir" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında tarihî Üç Kapılar'da gerçekleştirilen İklim Söyleşileri, farklı disiplinlerden uzmanları Antalyalılarla buluşturdu.

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Akdeniz'in geleceği ele alındı

15 Kasım'da gerçekleştirilen "Ormanlar ve Biyoçeşitlilik" başlıklı söyleşide Akdeniz'de artan sıcaklık ve kuraklığın orman yangınları üzerindeki etkileri, doğal yaşam alanlarının korunması ve afetlere karşı önleyici politikalar değerlendirildi.

16 Kasım'da gerçekleştirilen "Gıda ve Tarım" söyleşisinde iklim değişikliğinin tarımsal üretime, gıda fiyatlarına ve güvenli gıdaya erişime etkileri konuşuldu. Su kaynaklarının verimli kullanılması, tarım arazilerinin ve sağlıklı toprağın korunması, üreticinin desteklenmesinin yanı sıra iklim dostu beslenme ve gıda israfının önlenmesi üzerinde duruldu. Oturumda ayrıca Muratpaşa Belediyesi öncülüğünde yürütülen GOLD TOWN Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı da ele alındı.

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17 Kasım'daki "Deniz" oturumunda ise Akdeniz ekosistemini tehdit eden unsurlar, deniz kirliliği ve denizlerin korunmasına yönelik çalışmalar gündeme getirildi.

19 Kasım'da gerçekleştirilen "Su" başlıklı söyleşide Antalya'nın su potansiyeli, içme suyu şebekelerindeki kayıplar ve taşkın risklerine karşı alınabilecek önlemler değerlendirildi. Su yönetiminin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekilen buluşmada hızlı modanın kaynak tüketimi üzerindeki etkileri, ileri dönüşüm, çevre eğitimi ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konular da su yönetimiyle ilişkilendirildi.

Antalya su manifestosu açıklandı

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Söyleşilerin 20 Kasım'daki son oturumu "Kent ve Yaşam" başlığıyla gerçekleştirildi. İklim değişikliğinin kentleşme politikalarına etkileri, sıcak hava dalgaları, taşkın riskleri, iklim adaleti ve yerel demokrasi konuları değerlendirildi. Oturumda ayrıca Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı'ndan 50 yurttaşın bir ay süren müzakereler sonucunda hazırladığı Antalya Su Manifestosu açıklandı.

Antalya'nın 6 T'si ve altı temel sonuç

Söyleşilerde Antalya'nın doğal ve toplumsal değerlerini ifade eden 6T yaklaşımı; tabiat, tarım, ticaret, turizm, tarih ve toplum başlıklarıyla öne çıktı. Buluşmalarda altı temel sonuç üzerinde duruldu.

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Söyleşilerde Antalya'da su kaynaklarının korunması ve şebeke kayıplarının azaltılmasının öncelikli olduğu belirtilirken orman yangını, kuraklık ve taşkın gibi afetlere karşı önleyici tedbirler alınmasının önemi vurgulandı.

Plastik kirliliği ve gıda israfıyla mücadelede atığın kaynağında önlenmesi, tüketimin azaltılması ve yeniden kullanımın yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi. Tarım alanlarının, sağlıklı toprağın ve üreticinin korunması gıda güvencesinin temel unsurları arasında gösterilirken iklim politikalarının çocuklar, yaşlılar, dar gelirliler ve açık alanda çalışanlar gibi kırılgan grupları gözeten bir anlayışla yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

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Ayrıca kentlilerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması, yurttaş meclislerinden çıkan önerilerin uygulamaya geçirilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi gerektiği ifade edildi.