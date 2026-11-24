Antalya'da 77 yaşındaki demir adam lakaplı Ali Bıdı, Moskova, Kazan ve White Nights maratonlarında elde ettiği başarılarla 3 maratonu simgeleyen özel madalyanın sahibi oldu. Her biri 42 kilometrelik zorlu parkurlarda mücadele eden Bıdı, ileri yaşına rağmen atletizmden kopmayarak azmin yaş tanımadığını bir kez daha gösterdi.

77 yaşında maraton parkurlarında ter döken Ali Bıdı, Moskova, Kazan ve White Nights organizasyonlarındaki başarılarını özel bir madalyayla taçlandırdı. 3 maratonu temsil eden dişli çarklardan oluşan madalya, Bıdı'nın uluslararası koşu organizasyonlarında ortaya koyduğu mücadelenin simgesi oldu.

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Pek çok kişinin yaş ilerledikçe spordan uzaklaştığı bir dönemde 42 kilometrelik maratonlara katılan Ali Bıdı, yaşın bir engel değil, mücadeleye devam etmek için bir rakamdan ibaret olduğunu ortaya koydu. Disiplini, kararlılığı ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çeken Bıdı, 77 yaşında maraton koşarak hem gençlere hem de kendi yaş grubundakilere ilham verdi.

3 ayrı maraton organizasyonunda elde ettiği başarıyı tek madalyada buluşturan demir adam Ali Bıdı, koşmaya, mücadele etmeye ve yaşama meydan okumaya devam edeceğini ifade etti.