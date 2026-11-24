ANTALYA'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, 1500 dron ile çevre temalı ışık gösterisi gerçekleştirildi. Tek pilot tarafından kontrol edilen dronlar, müzikle senkronize hareket ederek gökyüzünde üç boyutlu figürler oluşturdu. Gösterinin operasyon ekibinde görev alan Deniz Kamiloğlu, "Dron gösterileri havai fişeklerin yerini almaya başladı" dedi.

COP31 kapsamında gerçekleştirilen ışıklı dron gösterisi, gökyüzünde oluşturulan iki ve üç boyutlu figürlerle dikkat çekti. Antalya merkezli şirket tarafından gerçekleştirilen gösteride, müzikle senkronize şekilde hareket eden 1500 dron, çevre temalı görseller oluşturdu. Yaklaşık 2 aylık tasarım ve planlama sürecinin ardından hazırlanan gösterinin operasyonunda 25 kişilik ekip görev aldı. En güncel teknolojiyle donatılan dronlarda görseller yalnızca ışık sistemleri kullanılarak oluşturuldu. Dronların havada kalış süresi 38 dakikaya ulaşırken, gösteriler yaklaşık 25 dakika sürüyor. Bir gösterinin uçuş öncesi hazırlıklarının tamamlanması ise 5 saati buluyor.

REKLAM

GÖSTERİNİN HAZIRLIĞI 2 AY SÜRDÜ

Şirketlerinin son 9 yıldır Türkiye'de ışıklı dron gösterileri gerçekleştirdiğini belirten operasyon ekibi görevlisi Deniz Kamiloğlu, "Burada 2 aylık çalışmamız var. Fikir yürüterek nasıl görseller sunmamız gerektiğini düşündük. Çevre temalı olması gerekiyordu. Bu konuda iki boyutlu, üç boyutlu çalışmalar yapıldı ve en sonunda gördüğünüz figürler ortaya çıkmış oldu. İnsanlar genelde dron şovunu kaç kişinin kontrol ettiğini merak ediyor. '1500 dron var, 1500 pilot mu var' sorusu akla geliyor. Bizim 1 pilotumuz var. Pilotumuz bilgisayardan tüm dronları kontrol ediyor. Operasyonda toplam 25 kişi görev aldı" diye konuştu.

REKLAM

'HİKAYE ANLATIMI ÖN PLANA ÇIKTI'

Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen COP28'de de dron gösterisi gerçekleştirdiklerini anlatan Kamiloğlu, "Orada daha düz formasyonlar tercih edilmişti. İki boyutlu gibi. Fakat Türkiye'de yaptığımız gösterilerde hikaye anlatımı ön plana çıktı. Müzikle senkronize şekilde hareket edildi ve güzel bir görsel şölen ortaya çıktı. COP31 gibi dünya genelinde herkesin takip ettiği bir etkinlikte yer almak bizim için çok gurur verici" dedi.

'BİR SONRAKİ GÖSTERİ NE ZAMAN DİYE SORDULAR'

COP31 kapsamında gerçekleştirilen gösterinin ardından çok sayıda olumlu geri dönüş aldıklarını ifade eden Kamiloğlu, "İnsanlar bize sürekli mesaj attı, bir sonraki gösteriyi sordular. Bu bizim için çok gurur verici. Kendi ülkemizde Türk bir firma olarak böyle geri dönüşler almak heyecan verici" dedi.

REKLAM

ANTALYA'DAN DÜNYAYA AÇILDILAR

Şirketlerinin 2017 yılında Antalya'da kurulan tamamen yerli bir firma olduğunu belirten Kamiloğlu, Türkiye'de başlayan faaliyetlerini uluslararası alana taşıdıklarını anlattı. Kamiloğlu, "Türkiye çıkışlı bir firmayız. 2017'de kurulduk. Türkiye'den Dubai'ye, Dubai'den tüm dünyaya açıldık ve ülkemizi gururla temsil ediyoruz" dedi.

HEDEF GUINNESS REKORLARINI TÜRKİYE'DE KIRMAK

Şirketin 2 Guinness Dünya Rekoru bulunduğunu belirten Kamiloğlu, yeni hedeflerinin bu rekorları Türkiye'de kırmak olduğunu söyledi. Rekorların 2018 ve 2019 yıllarında elde edildiğini anlatan Kamiloğlu, "Bir sonraki hedefimiz Guinness Dünya Rekorlarını Türkiye'de kırmak. Dünyanın en fazla dron ile yapılan şovlarının rekorlarını kırmak istiyoruz. Bu doğrultuda doğru adımlarla yürüyoruz. Rekorumuzun biri 300 dron ile kırılmıştı. Diğeri de en fazla formasyon bulunan dron gösterisi olarak sunulmuştu" dedi.

REKLAM

'HAVAİ FİŞEKLERİN YERİNİ ALMAYA BAŞLADI'

Dron gösterilerinin çevre dostu bir alternatif olarak öne çıktığını belirten Deniz Kamiloğlu, "Havai fişeklerin yerini almaya başladı. Havai fişek kullanımında çevreye verilen zarardan dolayı dron gösterileri Türkiye'de ve dünyada tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.