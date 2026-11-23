Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top çalışmasıyla süren idman, dar alanda bire bir mücadele ve şut çalışmasıyla sona erdi. Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan oyuncular da antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.