D Tech Cloud, 20–21 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 11'inci Turizm Teknolojileri Zirvesi’ne sponsor olarak katıldı. Şirket, etkinlik kapsamında yapay zeka asistanı Dimi’nin otelcilik sektörüne özel uyarlanmış çözümünü sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 11'inci Turizm Teknolojileri Zirvesi, 20–21 Kasım tarihlerinde Antalya Royal Seginus Hotel’de gerçekleştirildi. Turizm ve teknoloji dünyasının temsilcilerini bir araya getiren zirvede; yapay zeka, dijital dönüşüm, yeni nesil teknolojiler ve turizm sektörünün geleceğine yönelik çözümler ele alındı.

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Bulut bilişim, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarında kurumsal çözümler sunan D Tech Cloud, zirveye sponsor olarak destek verdi. Etkinlik alanında kurduğu stantta, yapay zeka asistanı Dimi’nin otelcilik sektörünün ihtiyaçlarına özel uyarlanmış versiyonunu katılımcılarla buluşturdu.

D Tech Cloud’u zirvede Stratejik Satış, İş Geliştirme ve Çözüm Direktörü Adem Gündüz ile Satış Müdürü Ufuk Gökçe temsil etti. Etkinlik boyunca sektör profesyonelleriyle bir araya gelen Gündüz ve Gökçe, Dimi’nin otelcilik sektörüne yönelik sunduğu çözümleri paylaşarak turizmde yapay zeka ve dijital dönüşümün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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DİMİ İLE OTELCİLİKTE DİJİTAL DENEYİM YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

D Tech Cloud, D-Smart ve Demirören tarafından geliştirilen yapay zeka asistanı Dimi, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek yapısıyla kurumların dijital dönüşüm süreçlerini destekliyor.

Otelcilik sektörüne özel uyarlanan Dimi; misafir iletişimini güçlendirmeyi, otel operasyonlarını kolaylaştırmayı ve kişiselleştirilmiş hizmet deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Yapay zekanın sunduğu olanakları konaklama sektörünün dinamikleriyle bir araya getiren çözüm, hem misafir memnuniyetine hem de operasyonel verimliliğe katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Zirve boyunca standında sektör temsilcileriyle bir araya gelen D Tech Cloud, Dimi’nin otelcilik alanındaki kullanım senaryolarını paylaşarak yapay zeka teknolojilerinin turizm sektörüne sağlayabileceği katkılara dikkat çekti. Antalya’dan çok sayıda firmanın katılım sağladığı zirvede, Soprano Bilişim de yer alan şirketler arasında bulundu. Soprano Bilişim Kurucusu Müjgan Kaya da etkinlik kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya gelerek dijital dönüşüm alanındaki gelişmeler ve yeni iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

D TECH CLOUD’DAN TURİZM SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

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Zirve kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya gelen Adem Gündüz, yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiğine ve bu dönüşümün turizm sektörüne entegrasyonunun stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. D Tech Cloud standına ve yapay zeka Dimi’ye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gündüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yapay zeka, işletmelerin rekabet gücünü ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyen stratejik bir dönüşüm aracı haline geldi. Özellikle misafir deneyiminin ön planda olduğu turizm sektöründe, yapay zeka çözümleri operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bu dönüşümde veri güvenliği, kişisel verilerin korunması ve yapay zeka sistemlerinin güvenilirliği kritik önem taşıyor. D Tech Cloud olarak bulut bilişim, siber güvenlik, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarındaki uçtan uca çözümlerimizle turizm sektörünün teknoloji yolculuğuna katkı sağlıyoruz. Dimi gibi yenilikçi ürünlerimizle de yapay zekayı işletmeler için somut değer yaratan, erişilebilir ve güvenilir bir teknolojiye dönüştürmeyi hedefliyoruz.”

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D TECH CLOUD, SEKTÖREL DİJİTAL DÖNÜŞÜME ODAKLANIYOR

Kurumsal bulut teknolojileri, yapay zeka ve dijital dönüşüm çözümleriyle işletmelerin teknoloji yolculuklarına eşlik eden D Tech Cloud, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.

11'inci Turizm Teknolojileri Zirvesi’ndeki katılımıyla otelcilik sektörüne yönelik yapay zeka uygulamalarını öne çıkaran şirket, Dimi gibi uyarlanabilir teknolojilerle kurumların operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirmeyi ve dijital deneyimlerini geliştirmeyi hedefliyor.