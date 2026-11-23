Kız öğrenciler arasında kavga: 2 yaralı
ANTALYA'da lise 10'uncu sınıf öğrencisi E.V.K., kavga ettiği okul arkadaşı N.D.'yi maket bıçağıyla el, kol ve boynundan yaralayıp 3'üncü katın penceresinden atladı. Yaralanan öğrenciler, hastanede tedaviye alındı.
ANTALYA'da lise 10'uncu sınıf öğrencisi E.V.K., kavga ettiği okul arkadaşı N.D.’yi maket bıçağıyla el, kol ve boynundan yaralayıp 3’üncü katın penceresinden atladı. Yaralanan öğrenciler, hastanede tedaviye alındı.
75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri N.D. ile E.V.K. arasında, okul merdivenlerinde henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. E.V.K., yanındaki maket bıçağıyla N.D.'yi el, kol ve boynundan yaralayıp, üçüncü kattaki sınıfın penceresinden atladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.D. ve E.V.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Haberi alıp okula gelen veliler, çocuklarını aldı.
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