Antalya’nın Alanya ilçesinde kadınların bisiklet kullanmayı öğrenerek sosyal hayata daha aktif katılmalarını amaçlayan "Hayallerine Pedal Çevir" projesinin üçüncü etabı tamamlandı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Alanya Belediyesi tarafından, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen "Hayallerine Pedal Çevir" projesinde üçüncü etap sona erdi. Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında milli bisikletçi Yunus Yetkin’den eğitim alan kadınlar, bisiklet kullanmayı öğrenerek uzun zamandır kurdukları hayallerini gerçekleştirdi. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için Oba Mahallesi sahil yolundaki bisiklet parkurunda sertifika töreni düzenlendi. Törende kadınlara sertifikaları takdim edildi. Sertifikalarını alan kursiyerler, programın ardından bisikletleriyle sahil yolunda sürüş yaparak mutluluklarını paylaştı.

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"Gurur duyulacak bir iş"

Törende konuşan Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, kadınların bisiklet kullanmayı öğrenmek için gösterdikleri çabanın takdire değer olduğunu söyledi. Konukçu, "810 yaşındaki bir çocuğun bisiklet sürmek istemesi son derece doğal. Ancak sizlerin bu yaşta bisiklet sürmeyi öğrenmek için böyle bir adım atması çok değerli ve gurur duyulacak bir iş. Bugün çocuklarınızla birlikte bisiklet sürebiliyor olmanız da ayrıca çok güzel. Her becerinin belli yaşlarda kazanılması gerektiğine dair bir kural yok. Siz bu gücü içinizde buldunuz, biz de size bunun için imkan sunduk. Aile bağlarını güçlendiren, çocuklarınızla birlikte ortak hatıralar biriktirmenizi sağlayan çok güzel bir etkinlik oldu. Alanya’mızda hayallerini içinde tutan herkesin hayallerini gerçekleştirebilmesi için yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

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"Alanya bir spor kentidir"

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ise kadınların bisikletle tanışmasının hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli olduğunu belirtti. Projenin üçüncü etabına özellikle ev kadınlarının yoğun katılım göstermesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kıldırgıcı, "Katılımcılarımız bundan sonra bisiklet yollarımızda spor yapacak ve keyifli vakit geçirecek. Mutlu bir toplum ve sağlıklı bir gelecek için bu tür projeler büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanya bir spor kentidir" diye konuştu.

Bisiklet kullanmayı öğrenmenin sevincini yaşayan kursiyerler ise kendilerine bu imkanı sunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Törene Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, Belediye Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Doğan, Trafik Eğitim Merkezi Sorumlusu Bilge Toksöz ve emniyet mensupları katıldı.