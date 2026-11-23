Alanyaspor'da Konyaspor mesaisi başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Turuncuyeşilli ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik heyet yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11’de görev alan futbolcular, antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise top kapma çalışmasının ardından dar alanda bire bir mücadele ve şut çalışması gerçekleştirdi.
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