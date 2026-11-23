Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Özgür Bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin, Türkiye 'dayatmalarla' duruşundan taviz verecek bir ülke değildir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Kurum, şunları kaydetti:

REKLAM

"Özgür Bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin, Türkiye 'dayatmalarla' duruşundan taviz verecek bir ülke değildir. Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız."