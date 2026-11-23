Antalya’nın Serik ilçesinde, belediyeye ait iki kamyonun karıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Kaza, AntalyaAlanya D400 kara yolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Sinyalizasyon ışıklarında bekleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait 07 YF 170 plakalı kamyona sürücüsü öğrenilemeyen Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait 07 YPM 79 plakalı kamyon arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırılmadı. İki sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonların Hal yolu üzerinde devam eden yol çalışmasına giderken meydana geldiği ve Kamyonlardan birinin sıcak asfalt yüklü olduğu öğrenildi.