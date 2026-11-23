Alanya Belediyesi, yaylalarda ulaşım konforunu artırmak ve gelecek yılların yayla sezonlarına yolları hazır hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türkler Mahallesi Aşçıuşağı Yaylası'nda yaklaşık 1,5 ay süren çalışmalar kapsamında 5 bin metre sathi asfalt yapıldı. Yol genişletme ve düzenleme çalışmalarının da gerçekleştirildiği bölge, daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştu.

Alanya Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde ve yaylalarda da ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Türkler Mahallesi Aşçıuşağı Yaylası'nda kapsamlı bir yol düzenlemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 1,5 ay boyunca yoğun bir çalışma yürüten ekipler, 5 bin metre uzunluğundaki güzergâhta sathi asfalt çalışmasını tamamladı. Yalnızca asfalt serimiyle sınırlı kalmayan çalışmalar kapsamında yol genişletme, zemin düzenleme ve iyileştirme işlemleri de yapıldı. Böylece yayla sakinlerinin ulaşım konforu artırılırken, yollar gelecek yıllardaki yayla dönemlerine de hazır hale getirildi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ve Türkler Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

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Koçak: Yaylalarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz

Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yaylalarda yaşayan vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını önemsediklerini belirterek, "Aşçıuşağı Yaylamızda yaklaşık 1,5 aydır devam eden yoğun çalışmamızı tamamladık. Burada sadece asfalt çalışması yapmadık; yollarımızı genişlettik, düzenledik ve daha kullanışlı hale getirdik. 5 bin metrelik güzergâhı gelecek yılların yayla sezonlarına da hazır hale getirdik. Emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Alanya'mızın merkezinden en uzak yaylasına kadar her noktada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.